نخستین جلسه ستاد مرکزی هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حجتالاسلاموالمسلمین سیدمحمدرضا میرتاجالدینی، معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در نخستین جلسه ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و بزرگداشت شهدای هفتم تیر با اشاره به جایگاه هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، اظهار کرد: این مناسبت به هدایت و تدبیر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی شکل گرفته و از یادگارهای ارزشمند امام خمینی (ره) به شمار میرود. هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی از پنجم تا دوازدهم تیرماه برگزار میشود.
وی افزود: هفتهای که حوادث مهم و تأثیرگذاری در تاریخ انقلاب اسلامی در آن رخ داده و هر یک بهتنهایی مصداقی روشن از نقض حقوق بشر از سوی آمریکا و جریانهای وابسته به آن است.
وی عنوان کرد: از حادثه هفتم تیر و ترور شخصیتهای برجسته انقلاب اسلامی گرفته تا شهادت دانشمندان، علما، قربانیان سلاحهای شیمیایی و همچنین سرنگونی هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران، همگی نمونههایی از جنایتهایی هستند که در این هفته یادآوری و بازخوانی میشوند.
میرتاجالدینی با اشاره به شرایط ویژه برگزاری این مناسبت در سال جاری، تصریح کرد:امسال هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در فضایی متفاوت و در پی حوادث تلخ و دردناکی برگزار میشود که وجدان جهانی را متأثر کرده است. جنایت علیه مردم بیدفاع، شهادت فرماندهان و مدافعان امنیت و همچنین حملات صورتگرفته علیه مراکز غیرنظامی، از جمله مصادیق آشکار نقض حقوق بشر و چهره واقعی مدعیان آن را به نمایش گذاشته است.
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به جنایت صورتگرفته در مدرسه شجره طیبه میناب گفت: این حادثه به اندازهای تکاندهنده و ضدبشری بود که حتی عاملان آن در ابتدا تلاش کردند مسئولیت آن را انکار کنند، اما شواهد و مستندات موجود، حقیقت ماجرا را آشکار ساخت و در نهایت افکار عمومی جهان را نسبت به ابعاد این جنایت آگاه کرد.
میرتاجالدینی با بیان اینکه آمریکا همواره از مفهوم حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی برای اعمال فشار بر ملتها و کشورها استفاده کرده است، خاطرنشان کرد: نه تنها ملت ایران، بلکه بسیاری از ملتهای مستقل جهان قربانی سیاستهای دوگانه و استانداردهای تبعیضآمیز آمریکا در حوزه حقوق بشر بودهاند و لازم است این واقعیت بیش از گذشته برای افکار عمومی جهان تبیین شود.
وی عنوان کرد: در ایام هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، نشستهای تخصصی متعددی با حضور نخبگان، حقوقدانان و صاحبنظران برگزار خواهد شد. همچنین برنامهریزی لازم برای برگزاری نشست مشترک با رئیس قوه قضائیه انجام شده است؛ چرا که این مناسبت ارتباط مستقیم با حوزه حقوق، عدالت و پیگیری حقوق ملتها دارد.
میرتاجالدینی ادامه داد: اجتماعات مردمی که در ماههای اخیر در نقاط مختلف کشور برگزار شده و همچنان ادامه دارد، ظرفیت مناسبی برای تبیین و افشای جنایتهای آمریکا و جریانهای وابسته به آن محسوب میشود. دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سراسر کشور نیز به صورت برخط در این برنامهها مشارکت خواهند داشت و در میادین و اجتماعات مردمی، موضوع بازخوانی حقوق بشر آمریکایی در دستور کار سخنرانان، شاعران و مداحان قرار خواهد گرفت.
وی از برنامهریزی برای حضور نخبگان، هنرمندان، چهرههای فرهنگی و فعالان اجتماعی در محل مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد و گفت: این مکان به عنوان نمادی از جنایت علیه کودکان و غیرنظامیان، میتواند به یکی از محورهای مهم تبیین و افشای چهره واقعی مدعیان حقوق بشر در عرصه بینالمللی تبدیل شود.
در ادامه این نشست، ابراهیم عزیزی، رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، شهید آیتالله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی، گفت: هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی با نام و یاد شهدایی گره خورده است که مظلومانه به شهادت رسیدند و مسیر عزت، استقلال و اقتدار انقلاب اسلامی را ترسیم کردند.
وی افزود: آنچه باید بیش از هر چیز مورد توجه قرار گیرد، تمرکز بر افشای حقوق بشر آمریکایی است. امروز دیگر نمیتوان به چارچوبهای ناکارآمد و ساختارهای فرسوده بینالمللی دل بست؛ بلکه باید جنایتها و رفتارهای ضدبشری آمریکا را که خود را مدعی حقوق بشر معرفی میکند، برای افکار عمومی جهان تبیین و افشا کرد.
عزیزی تصریح کرد: افشای چهره واقعی آمریکا و نظام سلطه، یکی از رسالتهای تاریخی جمهوری اسلامی ایران بوده و امروز با توجه به افزایش ابعاد جنایتها و ظلمهای صورتگرفته، این مسئولیت سنگینتر از گذشته بر دوش ما قرار دارد.
رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی با اشاره به تحولات و حوادث اخیر، عنوان کرد: هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در سال جاری با سالهای گذشته تفاوتهای جدی دارد. حوادثی که از خردادماه سال جاری به وقوع پیوست، از جمله جنایتهای صورتگرفته علیه غیرنظامیان، حملات به مراکز آموزشی و استفاده از سلاحهای ممنوعه علیه کودکان، ابعاد جدیدی از ماهیت ضدبشری آمریکا و حامیان آن را آشکار کرده است.
وی با اشاره به حوادث رخداده در مدارس میناب و لامرد گفت: این وقایع باید بهعنوان پروندههای مهم جنایت علیه بشریت مورد توجه قرار گیرند. بهویژه حادثه لامرد که ابعاد آن کمتر مورد توجه رسانهها و افکار عمومی قرار گرفته، در حالی که استفاده از سلاحهای ممنوعه علیه کودکان و غیرنظامیان، سندی روشن از نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بینالمللی است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد:تمامی این جنایتها در کنار شهادت فرماندهان، نیروهای مقاومت و شخصیتهای برجسته جهان اسلام، اهمیت مضاعف هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی را نشان میدهد و ضرورت دارد از این فرصت برای تبیین حقایق و روشنگری در سطح ملی و بینالمللی استفاده شود.
وی افزود: امروز ملت ایران، نیروهای مسلح، مسئولان و تمامی ارکان نظام اسلامی، ادامهدهنده همان مسیری هستند که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند و باید این پیوستگی تاریخی را به درستی برای نسلهای آینده و افکار عمومی جهان تبیین کنیم.
عزیزی با بیان اینکه جنایتهای اخیر چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی را بیش از گذشته آشکار کرده است، گفت: اگر بتوانیم ابعاد پنهان این حوادث را به درستی برای جهانیان تبیین کنیم، گام بزرگی در انجام رسالت تاریخی خود برداشتهایم. امروز افکار عمومی جهان بیش از هر زمان دیگری آمادگی شنیدن حقیقت را دارد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان در میدان مقابله با جنگ ترکیبی دشمن قرار دارد، تصریح کرد:تصور پایان یافتن این جنگ، تحلیلی نادرست است. ما در آستانه یک پیروزی بزرگ قرار داریم و این ستاد میتواند با تبیین جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، سهم مهمی در تحقق این پیروزی ایفا کند.
عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تغییر رویکرد برنامههای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی شد و اظهار داشت:در کنار برگزاری مراسمها و برنامههای فرهنگی و تبیینی، باید به سمت شکلگیری یک دادگاه بینالمللی مردمی و جهانی علیه آمریکا حرکت کنیم تا جنایتها و اقدامات ضدبشری این کشور در برابر افکار عمومی جهان به محاکمه کشیده شود.