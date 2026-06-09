باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - صداقت نماینده شرکت توزیع نیروی برق لرستان در گفتکو با خبرنگار ما اعلام کرد: با اجرای طرح‌های پایش و به‌روزرسانی شبکه، تلاش می‌شود خاموشی‌های بدون برنامه به حداقل برسد و ایمنی و پایداری شبکه افزایش یابد.

به گفته صداقت، در این شرکت کمیته‌ای برای شناسایی فیدر‌ها و نقاطی که بیش از دو بار در ماه دچار اختلال می‌شوند تشکیل شده است. این نقاط در صورت بروز مشکلات جوی یا فنی، به‌صورت فوری در دستور اصلاح و بهسازی قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: هدف اصلی مدیریت شبکه، جلوگیری از خاموشی‌های بی‌برنامه و ارتقای کیفیت برق‌رسانی به مشترکان خانگی، تجاری و صنعتی است.

هدف تابستانی بدون خاموشی یا حداقل اختلال در لرستان

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای فصل تابستان گفت: هدف‌گذاری شرکت این است که در حد امکان هیچ خاموشی گسترده‌ای رخ ندهد و خدمات‌رسانی به مشترکان بدون وقفه ادامه یابد.

با این حال، نماینده شرکت‌توزیع برق لرستان هشدار داد که تحقق این هدف بدون همکاری مشترکان در مدیریت مصرف ممکن نخواهد بود.

کاهش حداقل ۵ درصدی مصرف برق

این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی گفت: اگر تنها ۵ درصد از مصرف برق کشور کاهش یابد، می‌توان از اعمال محدودیت‌های احتمالی در بخش خانگی جلوگیری کرد.

وی افزود: الگوی مصرف برای مشترکان تغییر نکرده و افزایش هزینه‌ها عمدتاً مربوط به مشترکانی است که مصرف آنها چندین برابر الگوی تعیین‌شده است.

صداقت همچنین درباره آسیب دیدن لوازم خانگی در زمان قطع یا نوسان برق توضیح داد و توصیه کرد: هنگام بروز خاموشی یا نوسان، بهتر است وسایل برقی از پریز جدا شوند تا از آسیب احتمالی جلوگیری شود.

وی تأکید کرد که بخشی از خسارت‌های اعلامی، ناشی از مشکلات داخلی ساختمان‌ها یا عدم رعایت اصول ایمنی است و همیشه ارتباط مستقیم با شبکه برق ندارد.