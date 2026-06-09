هنگام مقایسه بین سطح نورد‌های قمری قدیمی و توسعه یافته امروزی با تفاوت قابل توجهی روبه رو می‌شویم، اما این به مفهوم برتری یکی بر دیگری نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - وقتی اصطلاح سطح نورد قمری (لونوخود) را می‌شنویم، بلافاصله به آن وسیله نمادین از دهه ۱۹۷۰ فکر می‌کنیم که یکی از مهمترین دستاورد‌های اکتشافات فضایی در آن زمان محسوب می‌شد.

پیش از این، نسخه‌های ساده‌شده‌ای از سطح نورد‌های قمری وجود داشت، که یکی برای اکتشاف و دیگری برای انتقال فضانوردان به سطح ماه بود.

با این حال، هنگام مقایسه آن وسایل نقلیه تاریخی با وسایلی که در حال حاضر توسط ناسا تحت برنامه آرتمیس در حال توسعه هستند، تفاوت قابل توجهی در مفهوم و فناوری بین این دو نسل پدیدار می‌شود.

این بدان معنا نیست که یک سطح نورد بهتر از دیگری است؛ بلکه هر کدام مطابق با الزامات دوران خود طراحی شده‌اند. در گذشته، سطح نورد‌های قمری ابزار‌های حمل و نقل با برد محدود و ماموریت‌محور بودند، در حالی که طراحی مدرن بر ساخت یک سیستم یکپارچه برای پشتیبانی از حضور طولانی مدت انسان در سطح ماه، به ویژه در نزدیکی قطب جنوب، تمرکز دارد.

امروزه، هدف دیگر صرفاً انتقال فضانوردان در فواصل کوتاه نیست، بلکه ایجاد یک زیرساخت جامع قمری است. این وسایل نقلیه سال‌ها فعالیت خواهند کرد، به صورت خودکار بار حمل می‌کنند، زمین را کاوش می‌کنند و در آماده‌سازی مکان‌های پایگاه آینده مشارکت دارند. تفاوت اساسی بین این دو نسل در فلسفه طراحی آنها نهفته است. وسیله نقلیه سال ۱۹۷۱ برای یک ماموریت کوتاه و خاص در نظر گرفته شده بود: حمل دو فضانورد در فواصل محدود و بازگرداندن آنها به محل فرود. طول عمر عملیاتی آن به چند روز محدود بود و پس از آن روی سطح ماه باقی می‌ماند.

سطح نورد‌های مدرن، مانند مفهوم سطح نورد زمینی ماه (LTV)، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که پایدارتر و انعطاف‌پذیرتر باشند و بتوانند برای مدت طولانی، حتی بدون خدمه، از طریق کنترل از راه دور یا عملیات خودکار از زمین، کار کنند.

این وسایل نقلیه جدید همچنین دارای قابلیت‌های پیشرفته‌ای مانند ناوبری خودکار، نقشه‌برداری از زمین و اجتناب از موانع هستند که آنها را بیشتر شبیه ربات‌های متحرک چند منظوره در یک شبکه لجستیک قمری آینده می‌کند.

علاوه بر این، طراحی آنها ماهیت ناهموار سطح ماه، به ویژه در مناطق قطبی، که زمین از دهانه‌های عمیق و شیب‌های تند تا سایه‌های دائمی متغیر است و نیاز به وسایل نقلیه پایدارتر و مانورپذیرتر دارد، را در نظر می‌گیرد.

بنابراین، سطح نورد‌های مدرن قمری از وسایل حمل و نقل ساده به بخشی از یک سیستم عملیاتی مداوم تبدیل می‌شوند که ماموریت‌های علمی و لجستیکی را به هم پیوند می‌دهند و از حضور طولانی مدت انسان در ماه پشتیبانی می‌کنند.

منبع: روسیا الیوم

برچسب ها: سطح نورد ، ماه نورد ، ماموریت ارتمیس ، فضانوردی
خبرهای مرتبط
نخستین ماه‌نورد رباتیک آمریکا را دانشجویان به ماه می‌فرستند
پرتاب ماموریت آرتمیس ۱ مجددا به تعویق افتاد
یک ماه‌نورد خصوصی در سال ۲۰۲۶ به ماه می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت بیش از یک میلیارد تراکنش دولت الکترونیک/ محدودسازی اینترنت نمی‌تواند حکمرانی فضای مجازی را ارتقا دهد
گذاشتن گوشی زیر بالش هنگام خواب چه خطراتی برای سلامتی دارد؟
اطلاعات تمام نوآموزان در سامانه سیدا ثبت شده‌اند/ شهریه کودکستان‌ها مشخص شد
گلایه دانش‌آموزان از اختلال اینترنت در حین برگزاری امتحانات
آغاز ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی از ۲۴ خرداد
افزایش سهمیه بومی آزمون دستیاری دندانپزشکی/ فردا آخرین مهلت ثبت‌نام
اچ‌تی‌سی موبایلی با مشخصات عالی و قیمت رقابتی عرضه می‌کند
تصمیم چین برای ساخت بزرگترین رصدخانه نجومی در جهان
رابطه سلامت چشم و سطح کلسترول خون چیست؟
مردم در سال ۲۰۲۶ چگونه از هوش مصنوعی در محل کار استفاده می‌کنند؟
آخرین اخبار
نتایج نظرسنجی آموزش و پرورش از اولیاء در خصوص کیفیت آموزش مجازی
مردم در سال ۲۰۲۶ چگونه از هوش مصنوعی در محل کار استفاده می‌کنند؟
از لونوخود تا آرتمیس: مفهوم سطح نورد قمری چگونه به طور اساسی تغییر کرده است؟
رابطه سلامت چشم و سطح کلسترول خون چیست؟
اچ‌تی‌سی موبایلی با مشخصات عالی و قیمت رقابتی عرضه می‌کند
تصمیم چین برای ساخت بزرگترین رصدخانه نجومی در جهان
آغاز ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی از ۲۴ خرداد
افزایش سهمیه بومی آزمون دستیاری دندانپزشکی/ فردا آخرین مهلت ثبت‌نام
گذاشتن گوشی زیر بالش هنگام خواب چه خطراتی برای سلامتی دارد؟
اطلاعات تمام نوآموزان در سامانه سیدا ثبت شده‌اند/ شهریه کودکستان‌ها مشخص شد
ثبت بیش از یک میلیارد تراکنش دولت الکترونیک/ محدودسازی اینترنت نمی‌تواند حکمرانی فضای مجازی را ارتقا دهد
گلایه دانش‌آموزان از اختلال اینترنت در حین برگزاری امتحانات
۱۵ نفر در حملات رژیم صهیونیستی مجروح شدند
علت ریزش مو چیست؟ + فیلم
تمام ظرفیت‌های نظام سلامت کشور در حالت آماده‌باش کامل است
حدود ۵۰ درصد جوانان درگیر روابط عاطفی با هوش مصنوعی هستند
قابلیت اندروید برای تشخیص جعل هویت در حین تماس
وضعیت آب و هوایی محل زندگی ما چه تاثیری بر کندی حافظه و فراموشی دارند؟
بزرگترین سکوی رسانه‌های اجتماعی در سال ۲۰۲۶ کدامند؟
روز جهانی اقیانوس‌ها: فراخوانی برای حفاظت از ریه‌های زمین و حفظ حیات دریایی
یک هشدار علمی: تفاوت بین اعداد فشارخون می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را پیش‌بینی کند
تلسکوپ جیمز وب دورترین سیاه‌چاله منقرض شده در تاریخ کیهان را آشکار کرد
کشف علتی غیرمنتظره برای مشکلات مفصلی
زمان برگزاری آزمون‌های مرحله دوم المپیادهای علمی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شد
بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی و امنیت سایبری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور است
علائم اضطراب پس از شرایط بحران چیست؟ + فیلم