باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق شاخص روند‌های محیط کار مایکروسافت، تصمیم‌گیری ۲۸٪ از استفاده هوش مصنوعی در محل کار را تشکیل می‌دهد، که بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از ۱۰۰۰۰۰ مکالمه در پلتفرم Microsoft ۳۶۵ Copilot در سطح جهان در فوریه ۲۰۲۶ انجام شده است.

نتایج نشان می‌دهد که استفاده از هوش مصنوعی در محل کار فراتر از وظایف ساده بهره‌وری است. هوش مصنوعی به جای اینکه فقط یک ابزار اتوماسیون باشد، به طور فزاینده‌ای برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ارزیابی گزینه‌ها و پشتیبانی از استدلال انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تغییر یکی از مهمترین فرضیات در مورد پذیرش هوش مصنوعی را به چالش می‌کشد: اینکه وظایف اداری تکراری بر استفاده از هوش مصنوعی در دفاتر تسلط خواهند یافت.

تجزیه و تحلیل و استدلال بر وظایف اداری اولویت دارند

بر اساس این گزارش، اکثر کاربرد‌های هوش مصنوعی در دسته «تحلیل، استدلال و تصمیم‌گیری» قرار می‌گیرند که طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های حرفه‌ای را در بر می‌گیرد، از جمله:

تصمیم‌گیری: ۲۷.۵٪

تحلیل داده‌ها: ۵.۵٪

تفکر خلاق: ۴.۹٪

پردازش اطلاعات: ۳.۱٪

ارزیابی کیفیت: ۲.۸٪

بررسی انطباق و پایبندی به سیاست‌ها: ۲.۵٪

برنامه‌ریزی کار: ۱٪

توسعه استراتژی: ۱٪

زمان‌بندی وظایف: ۰.۴٪

به‌روزرسانی دانش و اطلاعات: ۰.۳٪

منبع: الیوم السابع