برجسته‌ترین کاربرد هوش مصنوعی در محل کار محدود به نوشتن ایمیل یا ایجاد تصاویر نیست و این کاربرد به کمک به کارمندان در تصمیم‌گیری نیز گسترش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق شاخص روند‌های محیط کار مایکروسافت، تصمیم‌گیری ۲۸٪ از استفاده هوش مصنوعی در محل کار را تشکیل می‌دهد، که بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از ۱۰۰۰۰۰ مکالمه در پلتفرم Microsoft ۳۶۵ Copilot در سطح جهان در فوریه ۲۰۲۶ انجام شده است.

نتایج نشان می‌دهد که استفاده از هوش مصنوعی در محل کار فراتر از وظایف ساده بهره‌وری است. هوش مصنوعی به جای اینکه فقط یک ابزار اتوماسیون باشد، به طور فزاینده‌ای برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ارزیابی گزینه‌ها و پشتیبانی از استدلال انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تغییر یکی از مهمترین فرضیات در مورد پذیرش هوش مصنوعی را به چالش می‌کشد: اینکه وظایف اداری تکراری بر استفاده از هوش مصنوعی در دفاتر تسلط خواهند یافت.

تجزیه و تحلیل و استدلال بر وظایف اداری اولویت دارند

بر اساس این گزارش، اکثر کاربرد‌های هوش مصنوعی در دسته «تحلیل، استدلال و تصمیم‌گیری» قرار می‌گیرند که طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های حرفه‌ای را در بر می‌گیرد، از جمله:

تصمیم‌گیری: ۲۷.۵٪
تحلیل داده‌ها: ۵.۵٪
تفکر خلاق: ۴.۹٪
پردازش اطلاعات: ۳.۱٪
ارزیابی کیفیت: ۲.۸٪
بررسی انطباق و پایبندی به سیاست‌ها: ۲.۵٪
برنامه‌ریزی کار: ۱٪
توسعه استراتژی: ۱٪
زمان‌بندی وظایف: ۰.۴٪
به‌روزرسانی دانش و اطلاعات: ۰.۳٪

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: هوش مصنوعی ، کاربرد هوش مصنوعی ، تحلیل داده ، تصمیم گیری ، ارزیابی ، برنامه ریزی ، تفکر خلاق
خبرهای مرتبط
اصلی‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در پزشکی + فیلم
هوش مصنوعی می‌تواند چه کمک‌هایی به مدرس کند؟
استفاده زیاد از هوش مصنوعی، کسب و کار‌ها را تهدید می‌کند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت بیش از یک میلیارد تراکنش دولت الکترونیک/ محدودسازی اینترنت نمی‌تواند حکمرانی فضای مجازی را ارتقا دهد
گذاشتن گوشی زیر بالش هنگام خواب چه خطراتی برای سلامتی دارد؟
اطلاعات تمام نوآموزان در سامانه سیدا ثبت شده‌اند/ شهریه کودکستان‌ها مشخص شد
گلایه دانش‌آموزان از اختلال اینترنت در حین برگزاری امتحانات
آغاز ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی از ۲۴ خرداد
افزایش سهمیه بومی آزمون دستیاری دندانپزشکی/ فردا آخرین مهلت ثبت‌نام
اچ‌تی‌سی موبایلی با مشخصات عالی و قیمت رقابتی عرضه می‌کند
تصمیم چین برای ساخت بزرگترین رصدخانه نجومی در جهان
رابطه سلامت چشم و سطح کلسترول خون چیست؟
مردم در سال ۲۰۲۶ چگونه از هوش مصنوعی در محل کار استفاده می‌کنند؟
آخرین اخبار
نتایج نظرسنجی آموزش و پرورش از اولیاء در خصوص کیفیت آموزش مجازی
مردم در سال ۲۰۲۶ چگونه از هوش مصنوعی در محل کار استفاده می‌کنند؟
از لونوخود تا آرتمیس: مفهوم سطح نورد قمری چگونه به طور اساسی تغییر کرده است؟
رابطه سلامت چشم و سطح کلسترول خون چیست؟
اچ‌تی‌سی موبایلی با مشخصات عالی و قیمت رقابتی عرضه می‌کند
تصمیم چین برای ساخت بزرگترین رصدخانه نجومی در جهان
آغاز ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی از ۲۴ خرداد
افزایش سهمیه بومی آزمون دستیاری دندانپزشکی/ فردا آخرین مهلت ثبت‌نام
گذاشتن گوشی زیر بالش هنگام خواب چه خطراتی برای سلامتی دارد؟
اطلاعات تمام نوآموزان در سامانه سیدا ثبت شده‌اند/ شهریه کودکستان‌ها مشخص شد
ثبت بیش از یک میلیارد تراکنش دولت الکترونیک/ محدودسازی اینترنت نمی‌تواند حکمرانی فضای مجازی را ارتقا دهد
گلایه دانش‌آموزان از اختلال اینترنت در حین برگزاری امتحانات
۱۵ نفر در حملات رژیم صهیونیستی مجروح شدند
علت ریزش مو چیست؟ + فیلم
تمام ظرفیت‌های نظام سلامت کشور در حالت آماده‌باش کامل است
حدود ۵۰ درصد جوانان درگیر روابط عاطفی با هوش مصنوعی هستند
قابلیت اندروید برای تشخیص جعل هویت در حین تماس
وضعیت آب و هوایی محل زندگی ما چه تاثیری بر کندی حافظه و فراموشی دارند؟
بزرگترین سکوی رسانه‌های اجتماعی در سال ۲۰۲۶ کدامند؟
روز جهانی اقیانوس‌ها: فراخوانی برای حفاظت از ریه‌های زمین و حفظ حیات دریایی
یک هشدار علمی: تفاوت بین اعداد فشارخون می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را پیش‌بینی کند
تلسکوپ جیمز وب دورترین سیاه‌چاله منقرض شده در تاریخ کیهان را آشکار کرد
کشف علتی غیرمنتظره برای مشکلات مفصلی
زمان برگزاری آزمون‌های مرحله دوم المپیادهای علمی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شد
بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی و امنیت سایبری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور است
علائم اضطراب پس از شرایط بحران چیست؟ + فیلم