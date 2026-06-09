رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: پس از پایان مدت لایحه تمدید رایگان بودن مترو و اتوبوس، بدون شک بلیت بر اساس نرخ مصوب دریافت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران در حاشیه چهارصد و چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه تداوم رایگان بودن مترو و اتوبوس‌های تندرو تا پایان دهه اول محرم، اظهار کرد: ممکن است اتفاقاتی در تهران رخ دهد و نیاز است به حمل و نقل بیشتر بپردازیم. در همین راستا دولت درخواست تمدید رایگان بودن مترو و اتوبوس را داشت و نیاز بود دوفوریت ارائه شود.

وی افزود: این لایحه با اصلاحاتی به تصویب رسید؛ مقرر شد کمیسیون برنامه و بودجه شورا منابع جایگزین برای مبالغی که مترو و اتوبوسرانی در این مدت دریافت نکردند، بررسی و اعلام کند تا در شورا به تصویب برسد و شهرداری به آن بپردازد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پس از پایان مدت این لایحه، بدون شک و تردید، بلیت بر اساس نرخ مصوب دریافت خواهد شد، گفت: طرح دائمی بودن حمل و نقل عمومی رایگان از دستور شورا خارج شد؛ آنچه اجرا خواهیم کرد مصوبه سال قبل در مورد تخفیفات است و تخفیف جدیدی وجود نخواهد داشت.‌

چمران با اعلام اینکه میزان افزایش نرخ ۲۵ درصد است، گفت: برای هماهنگی بیشتر و در راستای اینکه فشار بیشتری به مردم وارد نشود ۲۵ درصد افزایش پیش‌بینی شد؛ در حالی که حقوق برخی کارکنان ۶۰ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه دو فوریت دیگری در مورد بدهی‌های مرتبط با ماده ۱۰۰ مطرح شد، خاطرنشان کرد: این بحث شامل نرخ بهره بود که این بهره در مصوبات قبلی حذف شده بود اما در مورد ماده ۱۰۰ موضوع مطرح و اصلاح شد. 

چمران گفت: در جریان بررسی گزارشات حسابرسی قرار بر این شد مطالبات نکول شده مناطق بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شود. به کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد می‌دهیم که طرحی در این خصوص ارائه دهد. همچنین لیست املاک نیز در سامانه جامع باید ثبت شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا تونل‌ها قابلیت تبدیل به پناهگاه را دارند، یادآور شد: این موضوع بستگی به عمق تونل‌ها دارد اما از طرفی دیگر مسئله اصابت‌ها نیز مطرح است و بستگی به این دارد که وزن بمب و موشک‌ها تا چه اندازه باشد. به طور کلی می‌توان گفت که تونل‌ها از فضاهای عادی امن‌تر است اما میزان امنیت عمق تونل‌ها در تهران تفاوت دارد.

منبع: شهر

برچسب ها: بلیت مترو ، کرایه اتوبوس ، مهدی چمران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خب آقای چمران از جریمه‌های رانندگی که در سال حدود ۱۲ همت درآمد حاصل می‌کند ۵٫۵ همت از آن بردارید برای حمل و نقل عمومی.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
مدام بزارید رو قیمتها اخرش صدا مردم درمیاد دوباره
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
برای رفاه مردم خیلی قدم برداشتید. خسته نباشید!
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
عموما اقشار کم درآمد از مترو و اتوبوس استفاده می‌کنند وقتی به دارندگان خودروی شخصی بنزین با قیمت تمام شدهٔ لیتری ۷۰ هزارتومان را باتخفیف، ۵ هزار تومان می‌فروشید چرا نرخ کرایه مترو و اتوبوس را با قیمت تمام شده بعلاوه سودش از افراد مترو و اتوبوس سوار می‌گیرید؟!!!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
دم دکتر زاکانی گرم حمل ونقل عمومی مترو و اتبوس را رایگان نمود در شورا ی شهر عده ای مخالفت کردندد اکنون صحبت از افزایش ۲۵ درصدی هزینه حمل و نقل می باشد فرق مدیر جهادی انقلابی خاصه در زمان جنگ هم اکنون مشخص می شود..
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
همین شورای شهر آقای زاکانی را به سمت شهرداری تهران منسوب کرده استدلال شما نادرست است.
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۵:۱۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تمام کشورهای دنیا کرایه حمل و نقل شهری رو هر سال بروز می‌کنند. ایران هم باید همینجور باشه وگرنه به بودجه دولت فشار میاد. چجوری به این نتیجه رسیدید که مجانی سوار بشی
۵
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این هم مثل همان یارانه‌ای است که شما برای خوراک دریافت می‌کنید
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