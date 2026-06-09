ای‌بی‌سی نیوز به نقل از یک سند برنامه‌ریزی داخلی گزارش داد ارتش آمریکا در صورت صدور دستور ترامپ، خود را برای اجرای اولین اعدام نظامیان محکوم به اعدام از سال ۱۹۶۱ آماده می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌ای‌بی‌سی نیوز به نقل از یک سند برنامه‌ریزی داخلی، ارتش ایالات متحده در صورت صدور دستور توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خود را برای اجرای اولین اعدام‌ نظامیان محکوم به اعدام از سال ۱۹۶۱ آماده می‌کند.

ترامپ از کاربرد گسترده‌تر مجازات اعدام به عنوان بازدارنده در برابر جرایم خشونت‌آمیز حمایت کرده است.‌ ای‌بی‌سی نیوز روز شنبه گزارش داد که این طرح که با نام «عملیات عدالت قاطع» شناخته می‌شود، در ماه فوریه به صورت داخلی توزیع شد و از ارتش می‌خواهد آماده اجرای اعدام‌ها «حداکثر ۱۵۰ روز از تاریخ تأیید احکام اعدام ریاست‌جمهوری» باشد. این مقدمات شامل بررسی رویه‌های اعدام و انتقال چهار زندانی محکوم به اعدام از زندان انضباطی ارتش در فورت لونورث، کانزاس به تأسیسات اعدام فدرال در تره هوت، ایندیانا در هماهنگی با اداره زندان‌های فدرال است.

سینتیا اسمیت، سخنگوی ارتش، این مقدمات را به عنوان یک «جزء استاندارد از برنامه‌ریزی مستمر ما» کم اهمیت جلوه داد و خاطرنشان کرد که ترامپ هنوز دستور خاصی صادر نکرده است. سپتامبر گذشته، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گفت که به دنبال تأیید ریاست‌جمهوری برای اعدام نضال حسن خواهد بود. این سرگرد پیشین ارتش و پزشک به دلیل تیراندازی جمعی فورت هود در سال ۲۰۰۹ که منجر به کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن ۳۲ نفر شد، به اعدام محکوم شده است.

سه زندانی دیگر محکوم به اعدام ارتش عبارتند از گروهبان حسن اکبر، رونالد گری، آشپز پیشین ارتش، و سرگرد پیشین تیموتی هنیس، که همگی به چندین فقره قتل عمد محکوم شده‌اند. در طول دوره اول ریاست‌جمهوری خود، دولت ترامپ بر ۱۳ اعدام فدرال نظارت داشت که بیشتر از هر دوره ریاست‌جمهوری دیگری در تاریخ مدرن است. اندکی پس از بازگشت به دفتر کار در سال ۲۰۲۵، ترامپ مهلت اجرای احکام اعدام فدرال را که توسط جو بایدن، سلف او، در سال ۲۰۲۱ وضع شده بود، لغو کرد.

منبع: آرتی

برچسب ها: اعدام در آمریکا ، ارتش آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
سازمان ملل که از امریکا می ترسد. امریکا باید نقض حقوق بشر در امریکا را محکوم کند.
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اول خود ترامپ رو اعدام کنید لطفاً چون قاتل است و دستش به خون مظلومان عالم آلوده است. ترامپ مستحق اعدام است. یادمون نرفته که حاج قاسم سلیمانی را به شهادت رساندی. هنوز تاوان نداده ای ای قاتل.
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
برای خودشون اعدام خوبه به ما میرسه جیزه
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۱۰
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