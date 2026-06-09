 در جریان معاملات امروز ۱۹ خرداد شاخص کل بورس با رشد ۱۱۴ هزار و ۸۶۳ واحد در سطح ۴ میلیون و ۵۴۰ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۹ خرداد شاخص کل بورس با رشد ۱۱۴ هزار و ۸۶۳ واحد در سطح ۴ میلیون و ۵۴۰ واحدی قرار گرفت. فملی، وغدیر و تاپیکو سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وغدیر، خساپا و خودرو سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲۹  هزار و ۷۴۰ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۲۱۷ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۷۳  میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین چند رشته‌ای صنعتی و بانک‌ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

فیروزا، وغدیر و افران بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خساپا ۲، خودرو و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بازار سرمایه ، بورس ایران
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بورس ایران ضرر رررررررر
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