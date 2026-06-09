مدیرکل بازرسی فارس از تعیین مهلت نهایی برای انتقال کارخانه سیمان شیراز به شهرستان خرامه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی گرمهای مدیرکل بازرسی استان فارس در نشست بررسی روند انتقال کارخانه سیمان شیراز از تعیین مهلت نهایی برای انتقال کارخانه سیمان شیراز به شهرستان خرامه خبر داد و گفت: سازمان بازرسی تا اجرای کامل تعهدات و جابهجایی این واحد صنعتی، موضوع را به صورت مستمر پیگیری خواهد کرد.
او گفت: یکی از چالشهای مهم کلانشهرها، آلودگی هوا و آثار زیستمحیطی ناشی از فعالیت صنایع آلاینده است و کارخانه سیمان شیراز نیز سالهاست در فهرست واحدهایی قرار دارد که باید از محدوده شهری منتقل شوند.
گرمه ای با اشاره به سابقه طولانی پیگیری این موضوع افزود: بر اساس گزارشهای ارائه شده در جلسه، تاکنون ۴۸ رأی از سوی کمیسیونها و مراجع مختلف در خصوص انتقال کارخانه سیمان شیراز صادر شده است، اما اجرای این آرا با تأخیر مواجه بوده که این مسئله نیازمند بررسی دقیق است.
مدیرکل بازرسی استان فارس ادامه داد: سازمان بازرسی به موضوع ورود کرده و با برگزاری جلسهای با حضور دستگاههای مسئول، مقرر شد روند انتقال کارخانه در بازه زمانی تعیین شده، تکمیل شود. همچنین علت اجرا نشدن آرای گذشته نیز بررسی خواهد شد و در صورت احراز هرگونه کمکاری یا ترک فعل از سوی مدیران، اقدامات قانونی لازم انجام میشود.
گرمهای مهمترین مانع پیش روی انتقال کارخانه را تأمین برق عنوان کرد و گفت: در این نشست راهکارهای لازم برای رفع مشکلات زیرساختی بررسی و تصمیمات مقتضی به دستگاههای مرتبط ابلاغ شد.
او افزود: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مسئولان کارخانه، پروژه انتقال تاکنون حدود ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. همچنین احداث پست برق ۴۰۰ کیلوولت از تعهدات شرکت بهرهبردار به شمار میرود که با مشارکت شرکت گلگهر پیگیری خواهد شد.
مدیرکل بازرسی استان فارس با اشاره به حمایتهای انجام شده از این پروژه اظهار داشت: کارخانه سیمان شیراز در سالهای گذشته از برخی ظرفیتهای قانونی از جمله واگذاری زمین برای اجرای طرح انتقال بهرهمند شده و انتظار میرود تعهدات خود را در موعد مقرر به انجام برساند.
او خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین رأی صادر شده، مهلت قانونی انتقال کارخانه تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین شده بود که با توجه به شرایط خاص کشور و درخواست شرکت، شش ماه مهلت اضافی مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد انتقال کامل کارخانه سیمان شیراز به شهرستان خرامه تا شهریورماه ۱۴۰۶ به پایان برسد.
گرمهای تأکید کرد: سازمان بازرسی استان فارس با جدیت روند اجرای مصوبات و تعهدات مربوط به این پروژه را دنبال خواهد کرد تا یکی از مطالبات مهم زیستمحیطی شهروندان شیراز به سرانجام برسد.
منبع: بازرسی فارس