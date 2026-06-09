روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای خطاب به تاکسیرانان دارای تاکسی‌های برقی، اعلام کرد که با تاکسی‌های فاقد آرم و علائم رسمی برخورد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در اطلاعیه شماره ۲ خطاب به تاکسیرانان دارای تاکسی‌های برقی اعلام کرد: « نظر به اطلاعیه اول منتشر شده سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت سال جاری مبنی بر برخورد با تاکسی های برقی فاقد آرم و علائم و با توجه به اتمام مهلت تعیین شده، به اطلاع می رساند با همکاری گشت های نظارتی سازمان و پلیس راهور تهران بزرگ از امروز تمامی تاکسی های برقی که با مخدوش کردن و یا امحاء آرم و علائم مشخصه تاکسی، قوانین را نقض نموده اند متوقف و اعمال قانون خواهند شد.

در این راستا محدودیت‌هایی برای رانندگان این تاکسی‌ها درنظر گرفته شده که تسهیلات بانکی ویژه سازمان تاکسیرانی (۲۳ درصد) برای تاکسیرانان متخلف به شرایط عادی بازخواهد گشت و از تسهیلات ورود به محدوده طرح ترافیک نیز برای این افراد ممانعت به عمل خواهد آمد.»

برچسب ها: تاکسیرانی ، تاکسی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
متأسفانه تاکسی های اینترنتی هم فاقد تابلو و آرم مشخص هستند .ضمن اینکه هیچ ‌کنترلی بر کیفیت تاکسی های اینترنتی وجود ندارد .
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