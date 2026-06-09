باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی فدراسیون بسکتبال با محوریت حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا صبح امروز (سهشنبه ۱۹ خرداد ماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. اردوهای تیمهای ملی بسکتبال ایران در حالی بهصورت جدی از ابتدای سال آغاز شده که قرار است در بخش مردان تیمهای پنج و سه نفره و در بخش زنان تیم سه نفره در این بازیها به میدان بروند.
این جلسه در حالی برگزار شد که مانولوپولوس، سرمربی یونانی تیم ملی پنج نفره مردان گزارشی از روند تمرینی شاگردان خود ارائه کرد. او اصلیترین برنامه خود در تیم بزرگسالان را تغییر نسل عنوان کرد و گفت سعی بر این است تا با استفاده از حضور جوانان خلاء سه بازیکن اصلی این تیم جبران شود.
مانولوپولوس همچنین یادآور شد که به موازات اردوی تیم ملی بزرگسالان، تمرینات تیمهای زیر ۱۸ سال، تیم ملی ب و سایر سطوح را دنبال میکند تا بتواند نسل نوظهوری را برای بسکتبال ایران بسازد. او از وزرات ورزش خواست تا شرایطی مهیا سازد که این تیم به لحاظ تدارکات فضای بهتری برای شرکت در تورنمنتها و اردوهای تدارکاتی برون مرزی داشته باشد. سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال این نوید را داد که آمده است این تیم را پیروز کند و راه صعود آن را به بازیهای المپیک هموار سازد، چه با بازیکن خارجی و چه بدون بازیکن خارجی!
درباره تیم ملی سه نفره بانوان نیز توضیحاتی از سوی آرمان سلیمانزاده، سوپروایزر این تیم مطرح شد که در این رابطه معاونت بانوان وزارتخانه به تقویت کادر فنی تیم فعلی تأکید کرد تا در فاصله سه ماه باقیمانده به بازیهای آسیایی، دغدغههای موجود برطرف شود.
از دیگر موضوعاتی که در نشست تخصصی فدراسیون بسکتبال به بحث گذاشته شد، استفاده از ظرفیت بازیکنان دو تابعیتی در ترکیب تیمهای ملی بود. رییس فدراسیون بسکتبال در این رابطه ابراز امیدواری کرد که بتوانند دو بازیکن را جذب کنند تا تیم آمادهتری راهی بازیهای آسیایی ناگویا شود. البته این اظهارنظر جواد داوری در حالی بود که دبیر کل کمیته ملی المپیک تصریح کرد با توجه به فاصله زمانی اندک تا بازیها این امر نمیتواند محقق شود و فرصتی برای رجیستر کردن این نفرات وجود ندارد.
با این حال در شرایطی که تیم ملی بسکتبال سه نفره قبل از حضور در بازیهای آسیایی باید در دو مرحله مهم پنجره رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت کند، این احتمال وجود دارد از بازیکنان دوتابعیتی در این مسابقات و رویدادهای آتی استفاده شود. رییس فدراسیون بسکتبال در ادامه به بازسازی سالن بسکتبال که در جنگ تحمیلی رمضان، آسیب دید هم اشاره کرد و گفت این سالن بلافاصله مرمت و به پارکت ایتالیایی مجهز شده است.
وزیر ورزش و جوانان در پایان این جلسه گفت: ما تغییر نسل را در بسکتبال ایران شاهد هستیم. به روز شدن مسائل تاکتیکی کاملاً مشهود است و سرعت بازی بازیکنان نسبت به گذشته تغییر کرده است، اما باید بدانیم اگر میخواهیم در بسکتبال اتفاق خوبی رقم بزنیم میبایست از ظرفیت مدیریت شهری بهره ببریم تا بتوانیم بسکتبال را در سطح کشور فراگیر کنیم.
گفتنی است با احتساب این جلسه، تعداد نشستهای کارشناسی کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی به عدد ۱۳۳ رسید. در این جلسه معاونین و مشاورین وزیر، دبیر کل کمیته ملی المپیک، کارشناسان وزارتی، سرپرست کاروان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ و ارکان فدراسیون بسکتبال حضور داشتند.