باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین دوره آموزش انگلیسی کانون زبان آکادمی ملی المپیک با حضور برخی از مربیان کاندیدای اعزامی به بازی‌های آسیایی آیچی_ناگویا روز گذشته آغاز شد. مرکز آموزش آکادمی ملی المپیک به منظور ارتقای سطح زبان انگلیسی مربیان، ورزشکاران و سرپرستان فدراسیون‌های تحت پوشش کمیته ملی المپیک اقدام به راه اندازی "کانون زبان آکادمی ملی المپیک" کرده است.

بر اساس فراخوان مرکز آموزش آکادمی ملی المپیک به فدراسیون‌های کاندیدای اعزامی به بازی‌های آسیایی آیچی_ناگویا تعدادی از مربیان برای حضور در دوره آموزش زبان انگلیسی معرفی شدند که پس از تعیین سطح توسط اساتید برجسته کانون زبان آکادمی ملی المپیک، نخستین جلسه ان روز گذشته، همزمان بصورت آنلاین و حضوری در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

کانون زبان آکادمی ملی المپیک با بهره گیری از بهترین اساتید زبان انگلیسی دوره‌های آموزشی خود را برگزار می‌کند که در مراحل نخست، این دوره‌ها بصورت رایگان است، اما در نظر دارد تا در مراحل پیشرفته‌تر برای هر رشته ورزشی زبان تخصصی همان رشته را آموزش دهد.

طبق برنامه ریزی کارشناسان کانون زبان آکادمی ملی المپیک در حال حاضر دوره‌های آموزش زبان انگلیسی را با الویت مربیان اعزامی به رویداد‌های پیش رو به ترتیب بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا، المپیک جوانان داکار و بازی‌های آسیایی داخل سالن ۲۰۲۶ آسیا برگزار می‌شود و در ادامه این دوره‌ها برای تمامی ورزشکاران علاقمند برگزار خواهد شد که زمان آن متعاقبا از سوی مرکز آموزش آکادمی ملی المپیک اعلام می‌شود. لازم به ذکر است متخصصان و کارشناسان مرکز آموزش برای کانون زبان آکادمی ملی المپیک برنامه‌های ویژه تخصصی تری در نظر دارد که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.