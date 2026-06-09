باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز ارزش معاملات مربوط به سهام، حق تقدم وصندوقهای سهامی به ۱۵ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز ۳۸ میلیارد برگ سهم بود.
او افزود: سرانه خرید حقیقیها ۱۲۲ میلیون تومان و سرانه فروش ۵۳ میلیون تومان ثبت شد.
آسایش بیان کرد: امروز بازار سرمایه شاهد ورود ۷ هزار و ۷۹۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقیها بود و ۹۷ درصد بازار معادل ۸۰۱ نماد مثبت و ۳ درصد بازار معادل ۲۳ نماد منفی بودند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بیشترین ارزش معاملات مربوط به گروه بانکها با ۹۳۱ میلیارد تومان بود و پس از آن گروه فرآوردههای نفتی با ۷۸۹ میلیارد تومان در جایگاه بعدی قرار گرفت.