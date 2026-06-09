باشگاه خبرنگاران جوان - اسلام بهرامی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۰۰ تن محصول گواوا از باغ‌های این شهرستان برداشت شود.

وی افزود: محصول برداشت شده پس از جمع‌آوری در بازارهای استان به فروش می‌رسد.

بهرامی با اشاره به ویژگی‌های کشت این محصول بیان کرد: کاشت گواوا به صورت باغ‌های یکدست یا به شکل مخلوط با دیگر درختان، برای تولید میوه ارگانیک در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری رایج است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب ادامه داد: میوه گواوا در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان به «زیتون محلی» معروف است.

وی گفت: درخت گواوا در طول سال دو بار میوه می‌دهد؛ به طوری که گل‌دهی نوبت نخست در فروردین‌ماه است و برداشت میوه از نیمه دوم خرداد تا شهریور انجام می‌شود.

بهرامی افزود: گل‌دهی نوبت دوم نیز از مهر تا آبان است و میوه‌دهی آن از نیمه دوم بهمن‌ماه آغاز شده و تا پایان اسفند ادامه دارد.

منبع: صدا و سیما