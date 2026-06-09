وزارت دفاع ژاپن انتقال یک پرتابگر موشک تیپ-۱۲ و تجهیزات مربوطه را به جزیره مینامیتوریشیما در اقیانوس آرام آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، وزارت دفاع ژاپن انتقال یک پرتابگر موشک و تجهیزات مربوط به آن را به شرقی‌ترین جزیره خود در اقیانوس آرام به عنوان بخشی از مقدمات استقرار یک سامانه موشکی سطحبهسطح برای اولین بار در آنجا آغاز کرده است.

شبکه ان‌اچ‌کی روز دوشنبه گزارش داد که یک فروند پرتابگر موشک سطح‌به‌سطح تیپ-۱۲ نیروی زمینی دفاع از خود، همراه با پهپاد‌های متوسط مورد استفاده برای تشخیص و ردیابی هدف، بر روی یک کشتی حمل و نقل خصوصی که توسط وزارت دفاع قرارداد بسته شده بود، بارگیری شد. این کشتی صبح دوشنبه بندر چیبا در نزدیکی توکیو را به مقصد جزیره مینامیتوریشیما ترک کرد.

مینامیتوریشیما که بخشی از زنجیره جزایر اوگاساوارای توکیو است، تقریباً ۲۰۰۰ کیلومتر جنوب شرقی جزیره اصلی هونشو قرار دارد و آن را به یکی از دورافتاده‌ترین پاسگاه‌های این کشور در اقیانوس آرام تبدیل کرده است. این استقرار بخشی از طرح گسترده‌تر ژاپن برای تقویت توانمندی‌های دفاعی خود در سمت اقیانوس آرام با توسعه یک محدوده آتش نشانی در جزیره برای سامانه موشکی تیپ-۱۲ است که برد آن بیش از ۱۰۰ کیلومتر می‌باشد.

مقامات قصد دارند رزمایش‌های شلیک زنده را در سال مالی ۲۰۲۷ انجام دهند که از اول آوریل ۲۰۲۷ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۸ ادامه دارد. بر اساس این گزارش، در این مرحله هیچ پرتابه موشکی حمل نمی‌شود. محموله فعلی برای آزمایش عملکرد پرتابگر و سامانه‌های پشتیبانی در شرایط محلی به عنوان بخشی از آماده‌سازی اولیه برای تأسیسات برنامه‌ریزی شده در نظر گرفته شده است. خود جزیره ساکنان دائمی ندارد، اگرچه میزبان پرسنل نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن و کارکنان آژانس هواشناسی ژاپن است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزارت دفاع ژاپن ، سامانه دفاعی
خبرهای مرتبط
دیدار شی جین‌پینگ با کیم جونگ اون در پیونگ‌یانگ؛ چرا این سفر مهم است؟
طوفان جانگمی ژاپن را درنوردید
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: حمله کردیم ولی توافق بهم نخورد!
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
لاف‌زنی جنایتکار جنگی درباره اورانیوم غنی‌شده ایران
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
حادثه امنیتی در خلیج عدن
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
ترامپ آینده نتانیاهو را زیر سوال برد
آخرین اخبار
شمار شهدای حملات اسرائیل به لبنان به ۳۶۹۶ نفر رسید
از نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات بولیوی تا حمایت راهبردی از ایران
هند یک دیپلمات آمریکایی را احضار کرد
تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران
ادعای هگست: اگر ایران آمریکا را بیشتر به چالش بکشد «غیرعاقلانه» خواهد بود
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
گوترش: مردم در سراسر خاورمیانه بهای بی‌رحمانه جنگ را می‌پردازند
الجزیره: نتانیاهو در تله جنگ‌های چند جبهه‌ای گیر افتاده است
حملات امروز اسرائیل به جنوب لبنان ۱۲ شهید بر جا گذاشت
الجزیره: میانجیگران قطری به تهران سفر کردند
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد
تورم آمریکا به بالاترین سطح در ۳ سال گذشته رسید
سازمان ملل بازرسانی را به لبنان می‌فرستد
سقوط بالگرد نظامی پاکستان در کشمیر و کشته شدن خدمه آن
سئول از کاهش احتمال خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی خبر داد
اردوغان: امنیت ترکیه از حلب، دمشق و بیروت آغاز می‌شود
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
آتش‌سوزی کشتی در نزدیکی سواحل عمان
واکنش فوری حزب لیکود به ترامپ: نتانیاهو می‌ماند و پیروز می‌شود
پیشنهاد میانجی‌گری مسکو میان ایران و آمریکا
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
ترامپ آینده نتانیاهو را زیر سوال برد
سایه تنش در تنگه هرمز بر بازار نفت
۱۳ نفر در حملات هوایی پاکستان به افغانستان کشته شدند
یورش گسترده نظامیان اسرائیلی به شهر‌های کرانه باختری
حادثه امنیتی در خلیج عدن
درس لبنان برای ترامپ؛ توافق با ایران بدون مهار اسرائیل ممکن نیست