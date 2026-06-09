وزارت دفاع ژاپن انتقال یک پرتابگر موشک تیپ-۱۲ و تجهیزات مربوطه را به جزیره مینامیتوریشیما در اقیانوس آرام آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، وزارت دفاع ژاپن انتقال یک پرتابگر موشک و تجهیزات مربوط به آن را به شرقی‌ترین جزیره خود در اقیانوس آرام به عنوان بخشی از مقدمات استقرار یک سامانه موشکی سطحبهسطح برای اولین بار در آنجا آغاز کرده است.

شبکه ان‌اچ‌کی روز دوشنبه گزارش داد که یک فروند پرتابگر موشک سطح‌به‌سطح تیپ-۱۲ نیروی زمینی دفاع از خود، همراه با پهپاد‌های متوسط مورد استفاده برای تشخیص و ردیابی هدف، بر روی یک کشتی حمل و نقل خصوصی که توسط وزارت دفاع قرارداد بسته شده بود، بارگیری شد. این کشتی صبح دوشنبه بندر چیبا در نزدیکی توکیو را به مقصد جزیره مینامیتوریشیما ترک کرد.

مینامیتوریشیما که بخشی از زنجیره جزایر اوگاساوارای توکیو است، تقریباً ۲۰۰۰ کیلومتر جنوب شرقی جزیره اصلی هونشو قرار دارد و آن را به یکی از دورافتاده‌ترین پاسگاه‌های این کشور در اقیانوس آرام تبدیل کرده است. این استقرار بخشی از طرح گسترده‌تر ژاپن برای تقویت توانمندی‌های دفاعی خود در سمت اقیانوس آرام با توسعه یک محدوده آتش نشانی در جزیره برای سامانه موشکی تیپ-۱۲ است که برد آن بیش از ۱۰۰ کیلومتر می‌باشد.

مقامات قصد دارند رزمایش‌های شلیک زنده را در سال مالی ۲۰۲۷ انجام دهند که از اول آوریل ۲۰۲۷ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۸ ادامه دارد. بر اساس این گزارش، در این مرحله هیچ پرتابه موشکی حمل نمی‌شود. محموله فعلی برای آزمایش عملکرد پرتابگر و سامانه‌های پشتیبانی در شرایط محلی به عنوان بخشی از آماده‌سازی اولیه برای تأسیسات برنامه‌ریزی شده در نظر گرفته شده است. خود جزیره ساکنان دائمی ندارد، اگرچه میزبان پرسنل نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن و کارکنان آژانس هواشناسی ژاپن است.

منبع: آناتولی