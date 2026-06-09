مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش از نتایج نظرسنجی از اولیای دانش‌آموزان درباره کیفیت آموزش در فضای مجازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا روستایی گفت: در این نظرسنجی ۲۳۰ هزار و ۴۶۱ نفر از اولیا شرکت کرده‌اند و آموزش مجازی در ۶ شاخص اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی افزود: نظرسنجی اولیا در سامانه my.medu.ir انجام شده است. طبق نظر اولیاء دسترسی به فضای آموزشی ۷۶ درصد مثبت و کیفیت و نحوه ارائه آموزش ۸۳ درصد «خوب» و «خیلی خوب»، ۱۱ درصد «متوسط» و تنها ۶ درصد «ضعیف» و «خیلی ضعیف» نظر دادند.

 روستایی تأکید کرد: این نظرسنجی با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی و بهبود کیفیت آن در آینده انجام شده است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات از مشارکت گسترده اولیاء قدردانی کرد و گفت: نظرات و پیشنهاد‌های اولیا همواره مهم‌ترین راهنما برای ارتقای کیفیت آموزش در فضای مجازی خواهد بود.

روستایی تصریح کرد: آموزش مجازی صرفاً به عنوان یک راهکار اضطراری برای شکسته نشدن زنجیره آموزشی و تثبیت شرایط، اجرا شد و نه برای بهبود کیفیت آموزش. این اقدام انجام شده، تأکید بر اهمیت و اولویت آموزش حضوری دارد و آموزش مجازی را یک راه‌حل موقت و تثبیت‌کننده می‌بینم، نه یک ارتقادهنده کیفیت.

منبع: آموزش و پرورش 

برچسب ها: آموزش و پرورش ، کیفیت آموزش
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