باشگاه خبرنگاران جوان- نازنین شهرکی به عنوان نخستین بانوی گلف‌باز تاریخ ایران در بازی‌های آسیایی معرفی شد تا نامش در تاریخ گلف کشور ماندگار شود.

گلف ایران در اتفاقی تاریخی درحالی برای نخستین بار بعد از ۱۰۰ سال فعالیت در ایران با ۲ نماینده (یک زن و یک مرد) راهی بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ خواهد شد که نخستین زن تاریخ‌ساز ایران در این دوره از بازی‌ها معرفی شد.



نازنین شهرکی گلفر جوان و آینده‌دار ایران که سال‌ها در سطح اول گلف کشور نتایج درخشانی کسب کرده و تجربه حضور در چندین مسابقه بین‌المللی را نیز در کارنامه دارد، درحالی به‌عنوان سدشکن دروازه‌های بازی‌های آسیایی معرفی شد که فرایند انتخاب نماینده اعزامی گلف زنان ایران به ناگویا با برگزاری نشست‌های تخصصی و بررسی عملکرد ملی‌پوشان انجام شد.



در این جلسات که با حضور حمید عزیزی رئیس و مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون و نیز با حضور حسن کریمیان سرمربی تیم‌های ملی گلف، نگار صیادی سرمربی تیم ملی زنان، ملیحه حقدار ساحلی کارشناس خبره زنان هیات رئیسه فدراسیون و بهمن حسین‌پور کارشناس خبره مردان هیات رئیسه فدراسیون برگزار شد، شاخص‌های فنی و عملکردی گلفر‌های زن مورد ارزیابی قرار گرفت و درنهایت این قرعه تاریخی به نام شهرکی رقم خورد.

عزیزی،رئیس فدراسیون گلفت در توصیف علت انتخاب شهرکی گفت: شهرکی خانم گلف ایران است.