مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که تا پایان خرداد میزان جوجه ریزی به ۱۳۶ میلیون قطعه برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: براساس تفاهم‌ نامه‌ای که برای حمایت از تولید منعقد شد، قرار بود ۳۰ درصد جوجه یکروزه تولیدی کشور با نرخ مصوب ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در اختیار مرغداران قرار بگیرد، درحالیکه طی ۴۰ روز گذشته تنها ۹ درصد از این تعهد عملیاتی شده است.

به گفته وی، طی روزهای اخیر قیمت هر قطعه جوجه یکروزه با کاهش ۲۵ تا ۳۰ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است که انتظار می رود این سیر نزولی برای منطقی شدن قیمت ادامه یابد.

اسداله نژاد ادامه داد: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده درب واحدهای مرغداری بین ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان است که این نرخ حدود ۱۵ درصد کمتر از قیمت تمام شده تولید است و تداوم آن ضرر تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی میزان جوجه ریزی  اردیبهشت‌  ۱۲۱ میلیون قطعه اعلام کرد و افزود: طی ۱۵ روز اخیر، حدود ۶۵ میلیون قطعه جوجه‌ ریزی انجام شده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان خرداد  به میزان جوجه ریزی به ۱۳۶ میلیون قطعه برسد.

او گفت: هفته گذشته طی نامه‌ ای به وزیر جهادکشاورزی پیشنهادهایی شامل مدیریت صادرات، تنظیم برنامه تولید، مدیریت جوجه‌ ریزی و ورود شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید حمایتی مرغ را ارائه دادیم.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار‌مرغ ، قیمت مرغ
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
قیمت مرغ گرم به زیر ۲۰۰ هزار تومان نیایید فقر فراگیرتر می شود
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