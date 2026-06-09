باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسن علیاکبری روز سهشنبه در تشریح این حادثه به رسانهها گفت: این مورد یک پرونده پیچیده آدمربایی با طراحی و فریب حرفهای بود.
وی اظهار داشت: آدمربایان تلاش داشتند با ظاهرسازی و جلب اعتماد اولیه، عملیات خود را پیش ببرند بهطوریکه بنا به گفته فرد گروگانگیر، آدمربایان با ظاهر مامورنما، مسلح، جدی و مسلط با مراجعه به منزل این فرد، مدارکی نشان داده و با لحنی قاطع گفته بودند که باید برای چند توضیح همراهشان برود و از او خواسته بودند که با آنها همکاری کند تا همهچیز زود تمام شود.
رییس پلیس آگاهی اصفهان افزود: فرد گروگانگیر در این مدت ۴۰ روزه اسارت علاوه بر زنجیر شدن دست و پاهایش، به لحاظ روحی و روانی نیز تحت شکنجههای فراوان قرار گرفته و متوجه تهدید برای خانوادهاش شده بود.
وی خاطرنشان کرد: خانواده فرد گروگانگیر در ابتدا تصور میکردند که ماجرا یک موضوع رسمی و قانونی است، چون آدمربایان خودشان را در ظاهر مأمور معرفی کرده بودند و همین فریب حسابشده باعث شده بود کسی از همان ابتدا به ربایش شک نکند.
سرهنگ علیاکبری تاکید کرد: پلیس آگاهی استان اصفهان، بدون داشتن سرنخ جدی، کار را از نقطه صفر آغاز کرد و با رایزنیهای اطلاعاتی، بررسیهای تخصصی، رصدهای میدانی و پیگیریهای بیوقفه، در نهایت موفق به شناسایی محل نگهداری گروگان شد.
وی با اشاره به آزادسازی فرد گروگان گرفته شده در عملیاتی هماهنگ گفت: این پرونده، فقط روایت یک نجات نبود، بلکه یادآور حقیقتی بود که گاهی در هیاهوی زندگی فراموش میشود و آن تلاش مستمر کارآگاهان پلیس برای خدمت به مردم و برقراری امنیت پایدار در جامعه است.
منبع:پلیس اصفهان