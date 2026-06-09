دفاع غیرنظامی لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد در حمله هوایی اسرائیل به یک منطقه مسکونی در شهر صور در جنوب لبنان، دست‌کم هشت نفر شهید شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش الجزیره عربی به نقل از دفاع غیرنظامی لبنان، در حمله هوایی اسرائیل به یک منطقه مسکونی در شهر صور در جنوب لبنان، دست‌کم هشت نفر شهید شده‌اند. تیم‌های نجات اعلام کردند که همچنان در جستجوی ساکنان مفقود شده هستند. خبرگزاری ملی لبنان نیز بازیابی یک جسد را تاکنون تأیید کرده است.

این حمله پس از آن صورت گرفت که ارتش اسرائیل دستور تخلیه اجباری را برای بخش‌هایی از صور صادر کردند و به ساکنان در مورد حمله مورد انتظار هشدار دادند. دفاع غیرنظامی همچنین حوادث قبلی در جنوب لبنان از جمله یک حمله پهپادی «دو ضربه» در شرقیه را گزارش کرد که منجر به زخمی شدن دو امدادگر شد.

این تشدید تنش به دنبال خشونت‌های فرامرزی ادامه‌دار رخ می‌دهد و مقامات نسبت به پیامد‌های گسترده‌تر منطقه‌ای با توجه به توجهات معطوف به پاسخ‌های احتمالی ایران، هشدار می‌دهند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله اسرائیل به لبنان ، شهدای لبنان
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