پلیس تهران بزرگ از شناسایی فردی که اقدام به اخاذی و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی خانمی کرده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام داشت، پلیس اطلاعات فاتب در جریان یک پرونده اخاذی، متوجه فعالیت فردی شیاد شدند که تحت عنوان «خواستگار» با خانمی ارتباط برقرار کرده بود.
با توجه به احتمال ارتکاب جرائم مشابه توسط متهم، تیم ویژهای تشکیل و تحقیقات میدانی آغاز شد. بررسیها نشان داد متهم با بهرهگیری از شیوههای فریبکارانه و با اتخاذ نقش «خواستگار»، هدف خود را جلب اعتماد قربانیان قرار داده و با ارائه وعدههای دروغین، از جمله تسهیل مهاجرت به خارج از کشور، موفق به دسترسی به تصاویر خصوصی آنها شده بود.
این فرد، پس از سوءاستفاده از اعتماد قربانیان، با تهدید به انتشار محتوای غیر اخلاقی در فضای مجازی، اقدام به اخاذی مالی میکرد. در پی عملیاتی هدفمند و با شناسایی دقیق مخفیگاه متهم در محدوده شهران، وی در کمترین زمان ممکن بازداشت گردید. تحقیقات تکمیلی حاکی از آن است که متهم پیش از این نیز از چندین نفر دیگر سوءاستفاده نموده و تحقیقات در این خصوص کماکان ادامه دارد.
پلیس از شهروندان گرامی درخواست نمود، مراقب تلههای عاطفی در فضای مجازی باشند. افراد ناشناس با استفاده از نقشهای احساسی (مانند خواستگار) یا وعدههای فریبنده (مانند مهاجرت)، تنها به دنبال دسترسی به اطلاعات خصوصی هستند.