رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در حال حاضر آنفولانزای شایع در سطح کشور از نوع B است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد رضا صالحی استاد بیماری‌های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر آنفولانزای شایع در سطح کشور از نوع B است که علائم آن با تب و لرز، کوفتگی و سر درد شروع می‌شود و در برخی مواقع به سمت مشکلات گوارشی مانند اسهال و تهوع پیش می رود.

به گفته وی آنفولانزای نوع B درگیری ریوی و مشکلات تنفسی خیلی کمی دارد و مرگ‌و میر آن خیلی کمتر از آنفولانزای نوع A است.

صالحی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظرف چند هفته گذشته میزان موارد مراجعه به درمانگاه‌ها به دلیل آنفولانزای نوع B افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: توصیه متخصصان این است که افراد دارای علائم سرماخوردگی حتی الامکان از تردد بپرهیزند و برای انجام کارهای ضروری از ماسک در محیط بسته و تجمعات استفاده کنند.