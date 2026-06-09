رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در حال حاضر آنفولانزای شایع در سطح کشور از نوع B است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد رضا صالحی استاد بیماری‌های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر آنفولانزای شایع در سطح کشور از نوع B است که علائم آن با تب و لرز، کوفتگی و سر درد شروع می‌شود و در برخی مواقع به سمت مشکلات گوارشی مانند اسهال و تهوع پیش می رود.

به گفته وی آنفولانزای نوع B درگیری ریوی و مشکلات تنفسی خیلی کمی دارد و مرگ‌و میر آن خیلی کمتر از آنفولانزای نوع A است.

 صالحی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظرف چند هفته گذشته میزان موارد مراجعه به درمانگاه‌ها به دلیل آنفولانزای نوع B افزایش پیدا کرده است. 

وی ادامه داد: توصیه متخصصان این است که افراد دارای علائم سرماخوردگی حتی الامکان از تردد بپرهیزند و برای انجام کارهای ضروری از ماسک در محیط بسته و تجمعات استفاده کنند.

برچسب ها: بیماری واگیر ، هانتا ویروس ها
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
باز گرما شد و دوباره کولر گازیا روشن شده و در و پنجره ها بسته
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
دقیقا زیاد شده
۰
۴
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