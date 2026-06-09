عضو تیم ملی ترامپولین گفت: اردوی ترکیه نقش بسیار مهمی در افزایش آمادگی روحی و کاهش استرس پیش از مسابقات داشت.

یلدا حسنشرکتی عضو تیم ملی ترامپولین در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: دو سال است که عضو تیم ملی هستم و در طول دوران فعالیت خود در اردوهای متعددی در تیم ملی حضور داشتهام و همچنین در مسابقات کشوری موفق به کسب مقام اول شدهام.
او تصریح کرد: در مسابقات اخیر آسیایی هنگکنگ موفق به کسب مدال نقره شدیم و همچنین در بخش انفرادی توانستم به فینال راه پیدا کنم و کمی تا کسب مدال فاصله داشتم.
این ملیپوش ترامپولین با اشاره به اهمیت اردوهای آمادهسازی یادآور شد: تمامی اردوها به ما خیلی کمک کردند و اردوی ترکیه که بخشی از آمادهسازی تیم ملی بود، نقش بسیار مهمی در افزایش آمادگی ما ورزشکاران داشت و از نظر روحی به کاهش استرس پیش از مسابقات ما کمک شایانی کرد.
حسنشرکتی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از سرکار خانم دکتر نقوی برای تمامی حمایتها و کمکها، گفت: تشکر میکنم از زحمات بیدریغ سرمربی تیم ملی سرکار خانم چراغی و آقای باژنگ و همچنین تمام افرادی که در این مسیر در کنار ما حضور داشتند. موفقیت ما حاصل تلاش مستمر و همراهی این بزرگواران بود.