باشگاه خبرنگاران جوان -علیاکبر ورمقانی روز سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در اولین جلسه هماهنگی اجلاسیه شهدای کارمند، اظهار داشت: کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان یکی از برنامههای محوری استان است و یادوارهها و اجلاسیههای آن باید به نحو شایسته برگزار شود.
وی بر اهتمام ویژه صدا و سیما، خبرگزاریها، کانالهای فضای مجازی و روابط عمومی ادارات استان در اطلاعرسانی و پخش تیزرهای کنگره شهدا تاکید کرد و افزود: در اجتماعات ۱۰۰ روزه مردمی در خیابان، دستگاههای فرهنگی بویژه امور کتابخانهها، حوزه هنری و کانون پرورش فکری کودکان، به جد پای کار بودهاند و انتظار میرود در خصوص کنگره شهدا نیز فعال باشند.
ورمقانی در ادامه از مدیران کل بویژه مدیران اداراتی که شهید تقدیم ایران کردهاند، خواست سرکشی از خانوادههای شهدا را از هماکنون در دستور کار خود قرار دهند و این دیدارها را مستندسازی کنند.
معاون استاندار کردستان همچنین بر ضرورت جمعآوری زندگینامه شهدا، تهیه و نصب سردیس شهدای شاخص کارمند توسط اداره مربوطه و برگزاری یادواره شهدا در هر شهرستان بویژه در روستاها تاکید و تهیه تمبر یادبود شهدای کارمند را اقدامی ارزشمند عنوان کرد.
ورمقانی یادآوری کرد: ما مدیون شهدا هستیم و برای گرامیداشت آنان هر کاری انجام دهیم نمیتوانیم حتی ذرهای از ایثار و فداکاری آنان را جبران کنیم لذا باید در برگزاری، یادوارهها، اجلاسیهها و کنگرهها با تمام توان پای کار باشیم.
شایان ذکر است، اجلاسیه شهدای کارمند استان در تاریخ ۸ شهریور به مناسبت هفته دولت و در راستای کنگره ۵۵۳۶ کردستان، برگزار میشود.
منبع: استانداری استان