باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه واشنگتن پست به نقل از سخنگوی کاخ سفید گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روابطی مستحکم با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل دارد و این رژیم تروریستی همواره یک متحد قدرتمند برای آمریکا بوده است.

او لفاظی‌های خود را تا جایی ادامه داد که مدعی شد: «هیچ دوستی برای اسرائیل و هیچ مدافع صلحی بزرگ‌تر از رئیس‌جمهور ترامپ وجود نداشته است.»

سخنگوی‌کاخ سفید همچنین در پایان لفاظی‌های خود بدون اشاره به موفقیت‌هایی که مدعی بدست آوردن آن بود، ادعا کرد که حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به ایران با موفقیت بزرگی همراه بوده است.

با وجود این ادعا مصمم بودن ترامپ برای پایان دادن به جنگ، نتانیاهو را در آستانه انتخابات اواخر امسال در موقعیت به شدت دشواری در داخل رژیم قرار داده است، چرا که او تلاش می‌کند میان خواسته‌های مهم‌ترین متحد رژیم تروریستی اسرائیل و افکار عمومی در میان شهرک‌نشینان تعادل برقرار کند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت صهیونیست‌ها موافق ادامه جنگ با ایران هستند و بیشتر آن‌ها بر این باورند که رژیم تروریستی اسرائیل در دستیابی به اهداف خود ناکام بوده است. نظرسنجی موسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم در ماه گذشته نشان داد که تنها ۳۷ درصد از شهرک‌نشینان از نتایج به دست آمده تا کنون راضی هستند.

منبع: الجزیره