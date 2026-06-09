انتظار می‌رود کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه بیست و یکمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را ارائه دهد که عمدتاً بر افزودن کشتی‌های بیشتر به «ناوگان سایه» مسکو متمرکز است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انتظار می‌رود کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه اقتصاد جنگی روسیه ارائه دهد. این بسته، بیست و یکمین بسته از زمان تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

بسته بیست و یکم تحریم‌ها در رسانه‌ها کوچک‌تر از بسته‌های قبلی توصیف شده است. انتظار می‌رود عمدتاً بر افزودن کشتی‌های بیشتر به «ناوگان سایه» روسیه متمرکز باشد، کشتی‌هایی که تصور می‌شود برای دور زدن تحریم‌های صادرات نفت روسیه استفاده می‌شوند. در حال حاضر بیش از ۶۰۰ فروند کشتی تعیین‌شده در فهرست تحریم‌ها وجود دارد.

انتظار می‌رود اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، بسته را در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل در ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی ارائه دهد.

منبع: رویترز

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، تحریم روسیه
خبرهای مرتبط
توسک: لهستان باید در مذاکرات اوکراین گنجانده شود
وعده اروپا به اوکراین برای کمک ۹ میلیارد یورویی و آغاز مذاکرات الحاق
۶ کشور شبکه‌های تأمین مالی و تسهیل‌کننده حملات اشغالگران در کرانه باختری را تحریم کردند
عضو پارلمان اروپا: روسیه علیرغم تحریم‌ها حاکمیت خود را تقویت کرد
مجلس نمایندگان آمریکا تحریم‌های روسیه و کمک به اوکراین را تصویب کرد
وابستگی ۸۰ درصدی اروپا به گاز آمریکا تا سال ۲۰۲۸
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: حمله کردیم ولی توافق بهم نخورد!
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
لاف‌زنی جنایتکار جنگی درباره اورانیوم غنی‌شده ایران
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
حادثه امنیتی در خلیج عدن
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
ترامپ آینده نتانیاهو را زیر سوال برد
آخرین اخبار
شمار شهدای حملات اسرائیل به لبنان به ۳۶۹۶ نفر رسید
از نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات بولیوی تا حمایت راهبردی از ایران
هند یک دیپلمات آمریکایی را احضار کرد
تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران
ادعای هگست: اگر ایران آمریکا را بیشتر به چالش بکشد «غیرعاقلانه» خواهد بود
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
گوترش: مردم در سراسر خاورمیانه بهای بی‌رحمانه جنگ را می‌پردازند
الجزیره: نتانیاهو در تله جنگ‌های چند جبهه‌ای گیر افتاده است
حملات امروز اسرائیل به جنوب لبنان ۱۲ شهید بر جا گذاشت
الجزیره: میانجیگران قطری به تهران سفر کردند
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد
تورم آمریکا به بالاترین سطح در ۳ سال گذشته رسید
سازمان ملل بازرسانی را به لبنان می‌فرستد
سقوط بالگرد نظامی پاکستان در کشمیر و کشته شدن خدمه آن
سئول از کاهش احتمال خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی خبر داد
اردوغان: امنیت ترکیه از حلب، دمشق و بیروت آغاز می‌شود
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
آتش‌سوزی کشتی در نزدیکی سواحل عمان
واکنش فوری حزب لیکود به ترامپ: نتانیاهو می‌ماند و پیروز می‌شود
پیشنهاد میانجی‌گری مسکو میان ایران و آمریکا
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
ترامپ آینده نتانیاهو را زیر سوال برد
سایه تنش در تنگه هرمز بر بازار نفت
۱۳ نفر در حملات هوایی پاکستان به افغانستان کشته شدند
یورش گسترده نظامیان اسرائیلی به شهر‌های کرانه باختری
حادثه امنیتی در خلیج عدن
درس لبنان برای ترامپ؛ توافق با ایران بدون مهار اسرائیل ممکن نیست