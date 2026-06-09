باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انتظار می‌رود کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه اقتصاد جنگی روسیه ارائه دهد. این بسته، بیست و یکمین بسته از زمان تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

بسته بیست و یکم تحریم‌ها در رسانه‌ها کوچک‌تر از بسته‌های قبلی توصیف شده است. انتظار می‌رود عمدتاً بر افزودن کشتی‌های بیشتر به «ناوگان سایه» روسیه متمرکز باشد، کشتی‌هایی که تصور می‌شود برای دور زدن تحریم‌های صادرات نفت روسیه استفاده می‌شوند. در حال حاضر بیش از ۶۰۰ فروند کشتی تعیین‌شده در فهرست تحریم‌ها وجود دارد.

انتظار می‌رود اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، بسته را در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل در ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی ارائه دهد.

منبع: رویترز