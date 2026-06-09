جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از کشف ۶۲ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی زن در شهریار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین زلفخانی، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۶۲ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی زن در شهریار خبر داد.

زلفخانی اظهار داشت: شب گذشته، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به یک دستگاه خودروی تیبا در یکی از محور‌های مواصلاتی شهریار مشکوک شده و موفق به توقیف خودرو و دستگیری راننده آن شدند.

وی افزود: با هماهنگی قضائی و در بازرسی از خودروی توقیفی و مخفیگاه متهم زن دستگیر شده، ۶۲ کیلوگرم تریاک کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

منبع: مهر

برچسب ها: قاچاقچی ، مواد مخدر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اول برین شیشه و گل و هرویین و صنعتی فروشان رو بگیرین
تریاک که جای خود داره
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۹:۲۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
شهرستان شهریار متاسفانه پایگاه و جایگاه یک مشت قاچاق فروش شده الیته بلا نسبت بعضی افراد با آبرو و متشخص
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
زنا و این حرفا ؟؟؟
۰
۰
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