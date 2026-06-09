باشگاه خبرنگاران جوان - صدویکمین شب میدان داری حماسی وغیرتمندانه اهالی ولایت مدار شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در پرچم گردانی درمسجد امام خمینی (ره) درمیدان شهید مومنی این شهرستان برگزار شد.در این مراسم حماسی حجت الاسلام والمسلمین گلدوست امام جمعه شهرستان هریس و جناب سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم انتظامی شهرستان و عوامل تحت امر و مهندس خندان شهردار محترم شهرهریس حضور داشتند.

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منبع: محمدطلوعیان - آذربایجان شرقی

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