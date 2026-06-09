شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور با شکوه مردم انقلابی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - صدویکمین شب میدان داری حماسی وغیرتمندانه اهالی ولایت مدار شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در پرچم گردانی درمسجد امام خمینی (ره) درمیدان شهید مومنی این شهرستان برگزار شد.در این مراسم حماسی حجت الاسلام والمسلمین گلدوست امام جمعه شهرستان هریس و جناب سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم انتظامی شهرستان و عوامل تحت امر و مهندس خندان شهردار محترم شهرهریس حضور داشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمدطلوعیان - آذربایجان شرقی

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حماسی آفرینی مردم انقلابی هریس در تجمعات اقتدار و مقاومت

حماسی آفرینی مردم انقلابی هریس در تجمعات اقتدار و مقاومت

حماسی آفرینی مردم انقلابی هریس در تجمعات اقتدار و مقاومت

حماسی آفرینی مردم انقلابی هریس در تجمعات اقتدار و مقاومت

حماسی آفرینی مردم انقلابی هریس در تجمعات اقتدار و مقاومت

حماسی آفرینی مردم انقلابی هریس در تجمعات اقتدار و مقاومت

حماسی آفرینی مردم انقلابی هریس در تجمعات اقتدار و مقاومت

حماسی آفرینی مردم انقلابی هریس در تجمعات اقتدار و مقاومت

حماسی آفرینی مردم انقلابی هریس در تجمعات اقتدار و مقاومت

حماسی آفرینی مردم انقلابی هریس در تجمعات اقتدار و مقاومت

حماسی آفرینی مردم انقلابی هریس در تجمعات اقتدار و مقاومت

حماسی آفرینی مردم انقلابی هریس در تجمعات اقتدار و مقاومت

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برچسب ها: شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی ، سوژه خبری
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