سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه اعلام کرد تماس تلفنی بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در حال حاضر «در دستور کار نیست».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که یک تماس تلفنی بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی او، در حال حاضر «در دستور کار نیست». با این حال، سخنگوی کرملین اشاره کرد که در صورت لزوم می‌توان چنین تماسی را «به سرعت» ترتیب داد.

پسکوف همچنین فاش کرد که واشنگتن هنوز جزئیات گفت‌و‌گو بین استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، را به اشتراک نگذاشته است. در حالی که این مقام روسیه را به تمرکز بیشتر بر «ادامه جنگ» متهم کرد، زلنسکی تأکید کرد که روسیه «هیچ اراده‌ای برای صلح از خود نشان نمی‌دهد.»

منبع: تاس

برچسب ها: مذاکرات روسیه و آمریکا ، سخنگوی کرملین
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