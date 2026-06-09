رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی تنها ۱۰ درصد تعرفه دولتی را پرداخت می‌کنند و به همین دلیل هزینه درمان برای آنان پایین‌تر از مراکز خصوصی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به هزینه‌های درمان بیماران سرطانی در مراکز دولتی گفت: بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی تنها ۱۰ درصد تعرفه دولتی را پرداخت می‌کنند و به همین دلیل هزینه درمان برای آنان بسیار پایین‌تر از مراکز خصوصی است.

سیدرضا رئیس‌کرمی افزود: در حوزه رادیوتراپی نیز بسیاری از بیمه‌ها هزینه درمان را به طور کامل پوشش می‌دهند و در برخی موارد که فرانشیز دریافت می‌شود، مجموع هزینه یک دوره درمان نهایتاً بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است. این در حالی است که هزینه همین دوره درمان در مراکز خصوصی تهران به بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

رئیس‌کرمی با بیان اینکه تمامی خدمات درمانی پیچیده، از جمله جراحی‌های تخصصی و درمان‌های پیشرفته رادیوتراپی، در این مراکز ارائه می‌شود، اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل ما حجم بالای مراجعه‌کنندگان و طولانی شدن زمان نوبت‌دهی است. این مسئله به دلیل حضور استادان برجسته و همچنین هزینه‌های پایین درمان، به‌ویژه در حوزه سرطان، ایجاد شده است.

وی ادامه داد: با توسعه اتاق‌های عمل و افزایش ظرفیت بخش‌های درمانی، تلاش می‌کنیم زمان انتظار بیماران را کاهش دهیم و نوبت‌دهی را به شرایط مطلوب برسانیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره وضعیت دارو‌های شیمی‌درمانی نیز گفت: بخش عمده دارو‌های موجود در فهرست دارویی کشور در دسترس هستند و کمبود جدی در این زمینه وجود ندارد. با این حال، برخی دارو‌ها که خارج از فهرست رسمی دارویی کشور قرار دارند، باید به‌صورت موردی یا از طریق واردات تأمین شوند که به دلیل مشکلات انتقال ارز، واردات دارو و مواد اولیه و همچنین شرایط ناشی از جنگ، گاهی با کمبود مواجه می‌شوند.

وی تأکید کرد: عمده دارو‌های مورد نیاز بیماران سرطانی که در فهرست دارویی کشور قرار دارند، در بیمارستان موجود است و روند درمان بیماران بدون مشکل در حال انجام است.

رئیس‌کرمی درباره محل سکونت مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز خاطر نشان کرد: بیش از ۶۰ درصد بیماران مراجعه‌کننده به انستیتو کانسر از سایر استان‌های کشور هستند و حدود ۴۰ درصد از تهران مراجعه می‌کنند.

برچسب ها: درمان بیماری ، بیمارستان آموزشی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۱۶:۱۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
متاسفانه بیمارستانهای آموزشی شده جای مردم مستضعف و بی بضاعت که مجبور میشن برن به این بیمارستانها و اغلب روبرو میشن با کادر کم تجربه و کم حوصله و در مواردی لاابالی
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