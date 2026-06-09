جنبش حزب‌الله با قدردانی از موضع ایران و پاسخ به جنایات اسرائیل، به عوامل آمریکا و اسرائیل در دولت لبنان تشر زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حزب‌الله امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از پاسخ موشکی ایران به رژیم تروریستی اسرائیل تقدیر کرد.

حزب‌الله در این بیانیه گفت: پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی، در دفاع از مردم لبنان، پیامی از تعهد اخلاقی، سیاسی و میدانی جمهوری اسلامی نسبت به لبنان است. این پس از آن صورت می‌گیرد که دشمن، با حمایت کامل دولت آمریکا، به ارتکاب جنایات علیه کشورمان ادامه داده و هدف قرار دادن ضاحیه جنوبی بیروت را از سر گرفته و به نقض مداوم توافق آتش‌بس ادامه داده است. این امر بی‌اعتنایی آن به تمام توافقات بین‌المللی را تأیید می‌کند. 

حزب‌الله افزود: پاسخ موشکی پیامی است که ایران می‌خواست به روشنی و با قاطعیت به همه کسانی که نگران تلاش برای حمایت از ثبات در منطقه ما هستند، ارسال کند. این عملیات همزمان با حمایت قابل تقدیر جنبش انصارالله در یمن، در چارچوب اقدام مشترک برای بازدارندگی رژیم صهیونیستی و تفهیم این موضوع به دولت آمریکا بود که حمایتش از تجاوز صهیونیستی علیه کشورمان، تمام توافقاتی را که به دنبال آن است، تضعیف می‌کند.

جنش حزب‌الله تاکید کرد: این حمایت ایران از حقوق مشروع ما و تحمل هزینه‌های مادی و سیاسی آن، تاکید می‌کند که ایران کسی است که از لبنان حمایت می‌کند، نه برعکس. این امر از اصول و ارزش‌های بشردوستانه آن و از رابطه عمیق تاریخی بین مردم لبنان و ایران ناشی می‌شود. ایران همواره برای کشور ما آرزوی خیر داشته و در حمایت از مقاومت آن در آزادسازی سرزمینش و بازسازی آنچه توسط تجاوز صهیونیستی ویران شده است، مشارکت داشته است. موضع شرافتمندانه آن در کنار لبنان شایسته قدردانی از سوی مقامات آن است، نه انکار و توهین‌های عمدی در پاسخ به دیکته‌های خارجی. تمام صدا‌هایی که از این دیکته‌ها ناشی می‌شوند، بر اعتبار این موضع شجاعانه ایران و وفاداری نادر آن در دورانی که منافع بر اصول غالب است، تأثیری نخواهد گذاشت.

حزب‌الله ادامه داد: اتهامات بی‌اساسی که برخی عناصر در درون مقامات علیه نقش شرافتمندانه ایران در تلاش برای متوقف کردن تجاوز صهیونیستی علیه لبنان مطرح می‌کنند، کاملا غیرقابل قبول است، زیرا با حقیقت در تضاد است و علیه منافع لبنان است. حمله ناعادلانه به ایران، از جمله بیانیه مشترک با دشمن و دولت آمریکا علیه آن، خارج از محدوده همه روابط دیپلماتیک و یک همسویی غیرقابل قبول است.

این بیانیه می‌افزاید: ما از مقامات لبنان می‌خواهیم که از این فرصت استفاده کنند و روابط رسمی خود با جمهوری اسلامی ایران را به گونه‌ای اصلاح کنند که در خدمت منافع هر دو کشور باشد. ما از آنها می‌خواهیم که از این حمایت ایران برای دستیابی به اهداف ملی خود، به ویژه با توجه به چارچوب منطقه‌ای جدیدی که از مذاکرات اسلام آباد پدیدار می‌شود، استفاده کنند. این امر به دولت لبنان این امکان را می‌دهد که از طریق مذاکرات غیرمستقیم با دشمن و با تکیه بر این چارچوب، قدرت مقاومت، پایداری موضع مردمی و تفاهمات داخلی، به خواسته‌های مردم خود برای آزادسازی سرزمینشان، بازگشت آوارگان، بازسازی و حفظ حاکمیت ملی دست یابد.

 

جنبش حزب‌الله در پایان نیز با تشکر از ایران اعلام کرد: ما در حزب‌الله، به نمایندگی از مردممان، خانواده‌های شهدایمان، ثابت‌قدمان، آوارگان و به نمایندگی از هر فرد آزاده و شریف در میهنمان، از این وفاداری ایران بسیار قدردانی می‌کنیم و به شجاعت این موضع والای رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور، دولت، مجلس، ارتش، سپاه پاسداران و فرزندان ملت ایران به خاطر ایستادگی چشمگیرشان در کنار حقوق مشروع و آرمان ملی‌مان درود می‌فرستیم، حقوقی که ما از طریق مقاومت قهرمانانه خود تا زمان دستیابی به آنها، صرف نظر از میزان فداکاری‌ها، به دفاع از آنها ادامه خواهیم داد تا مردم ما بتوانند در سرزمین خود با غرور، عزت و آزادی زندگی کنند.

منبع: المنار

برچسب ها: حزب الله لبنان ، دولت لبنان ، حمله ایران به اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
با درود و سلام بر رزمندگان شجاع و غیور حزب الله لبنان ، و گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای سرافراز حزب الله ، برادران همیشه به یاد شما هستیم اگر میسر و مقدور بود خیل عظیمی از برادران ایرانی شما حضوری در کنار شما حاضر می شدند شیر مردان شجاع مقاوم باشید پیروزی نزدیک است . نشانه های پیروزی به چشم می خورد. برای سلامتی و پیروزی شما دعا می کنیم .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
باید از همدیگه دفاع کنیم. باید همه محور مقاومت، پیروز شویم و پیروزی خودمون رو جشن بگیریم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۷:۳۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
چشم انداز 1404 رو داشتیم و الانم چشم انداز نابودی اسرائیل
۵
۵
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۷:۳۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
سلام
تا امریکا درگیر جام جهانیه اسراییل رو بزنیم نباید وقت رو از دست بدیم . از نظر اقتصادی و شهدا هزینه زیادی دادیم الان که ضعیف شده کارش رو بسازیم. فرصت رو از دست ندیم . دو سه روز گذشته نشون داده خیلی ضعیف شده. اگر ما کم اورده بودیم همه ما رو میکشتن .
۵
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
ما از شما تشکر می‌کنیم جنگ رمضان بخاطر رهبر شهید وارد میدان شدید
۱۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۱۵:۰۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش باید کلا نابود بشه،همونایی که هفتاد سال پیش بوجودش آوردند از جمله انگلیس باید نابودش کنه و الا ضررش رو خواهد دید حال چه اقتصادی و گرانی سوخت و یا در نهایت نابودی خودشون
۱۲
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