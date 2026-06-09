مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر نظارت جدی بر روند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس استان، اعلام کرد: ثبت‌نام باید شفاف، قانونمند و بدون دریافت هرگونه وجه از خانواده‌ها انجام شود و مدیران مدارس موظف به رعایت کامل این ضوابط هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - بهمن خدادادی مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید، گفت: ثبت‌نام دانش‌آموزان تنها در بازه‌های زمانی اعلام‌شده و بدون دریافت هرگونه وجه از خانواده‌ها انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: ثبت‌نام پایه اول ابتدایی از اول خردادماه آغاز شده و تا دهم تیرماه ادامه دارد. همچنین ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه هفتم از اول تا هفتم تیرماه و ثبت‌نام پایه دهم نیز در دو مرحله از ۲۷ تیرماه تا ۱۰ مردادماه و سپس برای گروه‌های اولویت‌دار از ۱۱ مردادماه تا پایان شهریورماه انجام خواهد شد.

خدادادی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیند ثبت‌نام افزود: خانواده‌ها باید در نخستین مرحله با مراجعه به سامانه مای مدیو نسبت به ثبت اطلاعات دانش‌آموز اقدام کنند. پس از دریافت کد رهگیری، مراجعه حضوری به مدرسه و تأیید نهایی توسط مدیر و عوامل آموزشی، ثبت‌نام دانش‌آموز قطعی خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با تأکید بر رعایت حقوق اولیا و دانش‌آموزان تصریح کرد: دریافت هرگونه وجه هنگام ثبت‌نام در مدارس عادی و هیئت‌امنایی ممنوع است و مدیران مدارس موظف‌اند این موضوع را به‌طور کامل رعایت کنند. تنها هزینه‌های مربوط به کتاب‌های درسی و بیمه دانش‌آموزی از این مقررات مستثنا هستند.

خدادادی در ادامه با اشاره به آمار دانش‌آموزی استان گفت: در سال تحصیلی گذشته حدود ۱۱۱ هزار دانش‌آموز در مقطع ابتدایی، ۲۵ هزار دانش‌آموز در متوسطه اول و ۲۴ هزار دانش‌آموز در متوسطه دوم مشغول تحصیل بودند و پیش‌بینی می‌شود مجموع جمعیت دانش‌آموزی استان در سال تحصیلی پیش‌رو با کاهش نسبی همراه باشد.

وی بر ضرورت همکاری مدیران مدارس در اجرای دقیق ضوابط ثبت‌نام، تکریم خانواده‌ها و ارائه خدمات شفاف و منظم تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش استان تلاش دارد با برنامه‌ریزی مناسب، شرایطی فراهم کند تا ثبت‌نام دانش‌آموزان در فضایی آرام، قانونمند و بدون دغدغه برای خانواده‌ها انجام شود.

برچسب ها: سال تحصیلی جدید ، ثبت نام مدارس
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