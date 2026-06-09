صفری مدیرکل میراث و گردشگری آذربایجان غربی در خوی گفت: جشنواره گلاب گیری خوی در رویدادهای گردشگری ملی جمهوری اسلامی ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - مراسم رونمایی از گواهینامه ثبت رویداد ملی گلاب گیری در ششمین دوره آیین گلاب گیری شهرستان خوی با حضور مرتضی صفری مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان غربی و دیگری مسئولین شهرستانی برگزارشد. 

مرتضی صفری مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان غربی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار ما گفت: شهرستان خوی با داشتن مزارع بزرگ گل محمدی و برگزاری جشنواره های گلاب گیری در سنوات گذشته، امسال به همت معاونت گردشگری سازمان، مراسم گلاب گیری خوی در رویداد های ملی گردشگری جمهوری اسلامی به عنوان رویداد ملی ثبت گردید. 

وی در ادامه با توجه به ظرفیت بالای گردشگری خوی گفت: شهرستان با تمدن و فرهنگی خوی با بیش از ۱۲۳ اثر ثبت ملی و منطقه گردشگری، مخصوصا آرامگاه شمس تبریزی، پوریای ولی، مرز رازی به عنوان یکی از بزرگترین مرزهای مسافری کشور و دروازه سنگی و کاروان سرای خان یکی از مناطق گردشگری کشور بوده و ظرفیت آن را دارد که به عنوان منطقه گردشگری بین المللی در جهان بدرخشد. 

صفری گفت: امروز آیین گلابگیری بهترین رویداد برای حضور گردشگران ملی و بین المللی علی الخصوص کشورهای همسایه برای حضور در این آیین فرهنگی می باشد. 

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان در خاتمه عنوان کرد: شهرستان خوی به خاطر آیین گلابگیری مقصدجدید گردشگری ملی و بین المللی می باشد.

ثبت جشنواره گلاب گیری خوی در رویدادهای گردشگری ملی جمهوری اسلامی +فیلم وعکس

ثبت جشنواره گلاب گیری خوی در رویدادهای گردشگری ملی جمهوری اسلامی +فیلم وعکس

ثبت جشنواره گلاب گیری خوی در رویدادهای گردشگری ملی جمهوری اسلامی +فیلم وعکس

برچسب ها: جشنواره گلابگیری ، ثبت ملی
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