باشگاه خبرنگاران جوان - نشست ۴ فدراسیون در خصوص دستورالعملهای جهانی حفاظت از محیط زیست صبح امروز با حضور نایب رئیس کمیته، مسئولین ونمایندگان چهار فدراسیون در سالن استاد فارسی آکادمی ملی برگزار شد. در ابتدای نشست، مهین فرهادی زاد ضمن تسلیت به مناسبت شهدای جنگ تحمیلی سوم و تقدیر از مردم و جامعه ورزش که پای کار دفاع از میهن عزیزمان بودند گفت: به رغم این شرایط خاص، ورزشکاران ما در میادین بین المللی و از جمله بازیهای آسیایی ساحلی سانیا خوش درخشیدند که جای تقدیر دارد.
ضمن تقدیر از زحمات کمیسیون محیط زیست و ورزش عنوان داشت: اهمیت محیط زیست به حدی است که یکی از ملاکهای مهم اعطای میزبانی بازیهای آسیایی و المپیک است، سلامت محیط زیست تأثیر بسزایی در سلامت جامعه و محیط ورزشی ورزشکاران دارد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست و در محیطهای مختلف کاری و زندگی باید اهمیت حفظ محیط زیست را بدانیم چرا که همه ما بخشی از محیط زیست هستیم و جامعه ورزش، نقش بسزایی در توجه خود و اطرافیانمان به محیط زیست وچگونگی حفظ آن داریم.
فرهادی زاد ادامه داد: کارهای خوبی در این مدت انجام شد و فدراسیونها همکاری وهمیاری خوبی داشتند. محیط زیست فدراسیونها و کمیسیونهای دیگر در کنار این کمیسیون کمک کنند تا ضمن آگاهی بخشی به سهم خود نقش مهمی در حفظ محیط زیست ایفا کنند. در ادامه و پس از سخنرانی خانم دکتر منوچهری در خصوص اهمیت و ارتباط میان دو مقوله ورزش و محیط زیست، نمایندگان چهار فدراسیون ورزشی (کوهنوردی، اسکی، روئینگ و بسکتبال) اقدام به معرفی الزامات و رهنمودهای بین المللی در زمینه رعایت ملاحظات محیط زیستی در ورزش نمودند.
همچنین در ادامه دو سخنرانی علمی با موضوع اثرات تغییر اقلیمی بر رویدادهای ورزشی و نیز نقش و ضرورت پیاده سازی الزامات HSE (ایمنی- بهداشت- محیط زیست) در ساختارهای ورزشی کشور ارائه شد.
لازم به ذکر است در پایان این نشست از سخنرانان و نیز اعضای پیشین کمیسیون ورزش و محیط زیست تقدیر به عمل آمد.