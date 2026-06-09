وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ۱۰۰ روز حضور کم‌نظیر ملت را پشتوانه‌ای ارزشمند برای مجاهدت‌های فرزندان ملت در نیرو‌های مسلح می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ۱۰۰ روز حضور کم‌نظیر ملت را پشتوانه‌ای ارزشمند برای مجاهدت‌های فرزندان ملت در نیرو‌های مسلح می‌داند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از حضور آگاهانه، پرشور و مسئولانه ملت بزرگ ایران در یکصد روز گذشته صمیمانه قدردانی می‌نماید؛ حضوری که بار دیگر عمق پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت را به نمایش گذاشت و نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی همواره در صف نخست دفاع از کشور و ارزش‌های خود قرار دارد.

در شرایطی که دشمنان آمریکایی و صهیونیستی با توسل به جنگ، ترور، فشار و عملیات روانی درصدد تضعیف اراده ملت ایران بودند، حضور مستمر مردم در صحنه، تمامی محاسبات آنان را برهم زد و ثابت کرد که سرمایه اصلی جمهوری اسلامی ایران، اعتماد، بصیرت و ایستادگی ملت بزرگ ایران است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، این حضور کم‌نظیر را پشتوانه‌ای ارزشمند برای مجاهدت‌های فرزندان ملت در نیروهای مسلح می‌داند و بر خود فرض می‌داند که با تمام ظرفیت‌های علمی، صنعتی و دفاعی کشور، روند تولید و توسعه تجهیزات، تسلیحات و سامانه‌های مورد نیاز نیروهای مسلح را با قدرت و شتاب بیشتری دنبال کند تا دستان رزمندگان اسلام در دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور همواره پرتوان و مقتدر باشد.

بی‌تردید، همان‌گونه که ملت ایران در این یکصد روز با حضور مسئولانه خود دشمن را مأیوس ساخت، فرزندان این ملت در وزارت دفاع نیز در کنار نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، مسیر ارتقای توان بازدارندگی و تقویت قدرت دفاعی کشور را با جدیت ادامه خواهند داد و اجازه نخواهند داد دشمنان کوچک‌ترین خللی در امنیت و اقتدار ایران اسلامی ایجاد کنند.

 
برچسب ها: وزارت دفاع ، قدرت ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
موشک هایی با برد بالای ۵۰۰۰۰ هزار کیلومتر تولید کنید چون رزمندگان اسلام برای حمله به خاک آمریکا به این نوع از موشک ها نیاز دارند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
دست نیروهای مقتدر ایران را پُر و کاملا باز بگذارید تا اون پاسخ پشیمان کننده را به دشمن بدهند . خدای بزرگ بهانهٔ حق و دفاع از حق رو جور کرده ، بزنید نابودشان کنید .
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
فقط و فقط موشک قاره پیما بسازید تمام
۲
۰
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