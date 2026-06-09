باشگاه خبرنگاران جوان - در ۲ گوشه از استان فارس، یکی در نی‌ریز، و دیگری در مرودشت ۲ نوجوان که اقدام به رانندگی بدون گواهینامه کرده بودند خودرو‌های آن‌ها توقیف شد و به مراجع قضایی معرفی شدند.

کامیون ولوو ده چرخ در دستان نوجوان ۱۸ ساله

فرمانده انتظامی مرودشت گفت: در حالی که بار‌ها پلیس راهور در خصوص خطرات رانندگی افراد بدون گواهینامه هشدار داده است، این بار هم رانندگی یک نوجوان بدون گواهینامه خبرساز شد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: ماموران پلیس هنگام گشت زنی و برقراری نظم و امنیت به یک دستگاه کامیون که حرکات نمایشی انجام می‌داد مشکوک شدند و آن را توقیف کردند.

او افزود: رانندگی بدون گواهینامه توسط افراد بدون شرایط قانونی از جمله کودکان و نوجوانان تهدیدی جدی برای ایمنی و حفظ جان این افراد و همچنین سایر کاربران ترافیکی بوده و طبق قانون، هم راننده بدون گواهینامه و هم فردی که وسیله نقلیه را در اختیار او قرار داده است، مجرم شناخته می‌شود.

فرمانده انتظامی مرودشت ادامه داد: کامیون ولوو ده چرخ توسط عوامل پلیس راهور متوقف شد، اما پس از استعلام‌های لازم مشخص شد راننده نیز بدون گواهینامه معتبر بوده و سن او نیز حدوداً بین ۱۷ تا ۱۸ سال است و راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

نوجوان بدون گواهینامه پشت فرمان پراید

فرمانده انتظامی نی‌ریز از توقیف سواری پراید به علت رانندگی توسط نوجوان بدون گواهینامه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز اظهار کرد: مأموران این فرماندهی هنگام اجرای طرح‌های کنترلی و پیشگیرانه به رانندگی نامتعارف یک سواری پراید مشکوک شدند که پس از توقف خودرو مشخص شد راننده، پسر بچه‌ای بدون گواهینامه است.

او افزود: برابر ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه جرم بوده و برای مرتکب مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

فرمانده انتظامی نی ریز تصریح کرد: همچنین طبق بند «ج» ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وسیله نقلیه توقیف و راننده بدون گواهینامه به مرجع قضایی معرفی می‌شود.

سرهنگ کرمی از والدین درخواست کرد از در اختیار گذاشتن خودرو به افراد زیر سن قانونی خودداری کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

منبع: پلیس فارس