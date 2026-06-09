سرمربی برزیلی و سایر اعضای خارجی تیم فوتبال پرسپولیس به زودی به ایران می‌آیند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  باشگاه پرسپولیس در حالی  قبل از شروع تمرینات تیم خود برای برخی از نفرات خارجی خود بلیت برگشت به ایران تهیه کرده بود  که جنگ چند ساعته بین ایران و اسرائیل باعث شد  که حریم هوایی منطقه خاورمیانه بسته شود به همین دلیل برخی از این نفرات درحالی که بلیت داشتند نتوانستند وارد ایران شوند. 

دنیل گرا مدافع خارجی پرسپولیس یکی از بازیکنانی بود که تا ترکیه خود را رسانده بود اما نتوانست روز گذشته به تهران سفر کند و به محض باز شدن حریم هوایی به تهران می آید تا در تمرینات سرخپوشان حاضر شود. 

اوسمار ویرا سرمربی این تیم هم تا آخر هفته با بلیتی که باشگاه برایش تهیه می کند راهی تهران خواهد شد. دستیار او جولیانو والیم هم برای روز گذشته بلیت داشت که پرواز او لغو شد. باکیچ هم درخواست مرخصی بیشتر کرده و با تاخیر  در تمرینات حاضر می شود.

همچنین باشگاه پرسپولیس درحال خرید بلیت برای بیفوما است تا هر چه زودتر در تمرینات حاضر شود.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اوسمارلوس ویرا
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