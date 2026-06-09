رئیس جهاد کشاورزی تهران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از ۲۴ هزار تن گندم به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جبرئیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به شتاب گرفتن روند برداشت غلات در سطح استان تهران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از ۲۴ هزار تن گندم به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شده است.
او با تاکید بر تسهیل فرآیند تحویل محصول برای کشاورزان، افزود: در راستای حمایت حداکثری از گندمکاران، ۱۰ مرکز خرید دولتی و مباشر در سطح استان تهران پیشبینی شده است. این مراکز بدون هیچگونه تعطیلی، در تمام ایام هفته دایر بوده و آمادگی کامل برای پذیرش محمولههای گندم را دارند.
برادری به تشریح جزئیات نرخ خرید تضمینی گندم پرداخت و افزود: طبق مصوبات، قیمت هر کیلو گندم با احتساب یک درصد افت غیرمفید و سه درصد افت مفید ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین با هدف ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل نیز به این مبلغ افزوده میشود که رقم نهایی خرید هر کیلو گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان میرساند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با تاکید بر صیانت از دسترنج کشاورزان و امنیت غذایی جامعه، نسبت به هرگونه خروج غیرقانونی گندم از شبکه رسمی توزیع هشدار داد و گفت: گندم یک کالای استراتژیک و حیاتی است و با همکاری دستگاههای نظارتی، امنیتی و پلیس امنیت اقتصادی با هرگونه دلالبازی یا تلاش برای خارج کردن گندم از چرخه خرید تضمینی، قاطعانه و طبق قانون برخورد خواهد شد.
برادری گفت: با توجه به فعالیت شبانهروزی و بدون تعطیلی مراکز، کشاورزان میتوانند با مدیریت زمان و هماهنگی با کمباینداران، محصول خود را در سریعترین زمان ممکن به نزدیکترین مرکز خرید تحویل داده و از نگهداری محمولهها در محیطهای غیرفرآوری شده خودداری کنند.