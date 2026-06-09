باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - علی ضامن صالحیفرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحالوبختیاری، با اشاره به برگزاری رویداد ادبی کشوری کوله آرزو، گفت: این رویداد به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با هدف پاسداشت یاد و خاطره کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب برگزار میشود.
وی افزود: رویداد کوله آرزو بستری ارزشمند برای تجلی احساسات، دغدغهها و نگاه انسانی جامعه دانشگاهی کشور است و میتواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و زنده نگه داشتن یاد شهدای مظلوم ایفا کند.
صالحیفرد با دعوت از دانشجویان، اساتید، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی چهارمحالوبختیاری برای مشارکت در این رویداد فرهنگی و ادبی، تصریح کرد: علاقهمندان میتوانند آثار خود را در بخشهای شعر کلاسیک، شعر سپید و نیمایی، شعر محاوره (ترانه)، داستان کوتاه و دلنوشته به دبیرخانه این رویداد از طریق سامانه https://survey.porsline.ir/s/NxV۳VlFY ارسال کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحالوبختیاری خاطرنشان کرد: چنین برنامههایی فرصت مناسبی برای پیوند هنر و ادبیات با ارزشهای انسانی و فرهنگی است و میتواند صدای همدلی جامعه دانشگاهی با کودکان و خانوادههای آسیبدیده را به گوش همگان برساند.
وی یادآور شد: آخرین مهلت ارسال آثار به رویداد ادبی کشوری کوله آرزو، ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و از تمامی علاقهمندان خواست با بهرهگیری از این فرصت، در این حرکت فرهنگی و ملی مشارکت فعال داشته باشند.
صالحیفرد تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی چهارمحالوبختیاری از تمامی ظرفیتهای فرهنگی خود برای اطلاعرسانی و تشویق جامعه دانشگاهی به حضور در این رویداد ارزشمند استفاده خواهد کرد تا پیام صلح، انسانیت و پاسداشت مقام شهدا از مسیر هنر و ادبیات بیش از پیش ترویج شود.