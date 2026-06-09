باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بهنام بخشی سخنگوی آبفای استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نیمه دوم سال گذشته پویش نصب ادوات کاهنده مصرف را آغاز کردیم و سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه کاهنده مصرف نصب شد.

او در ادامه افزود: اکنون در دستور کار، تجهیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را برای کاهنده مصرف داریم.

سخنگوی آبفای استان تهران در خصوص هدف‌گذاری انجام شده بیان کرد: هدف‌گذاری شده با همراهی مردم تا پایان سال این یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را مجهز به ادوات کاهنده کنیم.