باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بهنام بخشی سخنگوی آبفای استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نیمه دوم سال گذشته پویش نصب ادوات کاهنده مصرف را آغاز کردیم و سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه کاهنده مصرف نصب شد.
او در ادامه افزود: اکنون در دستور کار، تجهیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را برای کاهنده مصرف داریم.
سخنگوی آبفای استان تهران در خصوص هدفگذاری انجام شده بیان کرد: هدفگذاری شده با همراهی مردم تا پایان سال این یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را مجهز به ادوات کاهنده کنیم.