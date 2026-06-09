گروه چینی علی‌بابا بشدت بخاطر اینکه توسط وزارت جنگ آمریکا در لیست مجتمع نظامی قرار گرفته است، اعتراض دارد و آن را اقدامی اشتباه می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گروه علی‌بابا اعلام کرد که قرار گرفتن این شرکت در فهرست نهادهای زیرمجموعه مجتمع نظامی-صنعتی چین توسط پنتاگون بی‌اساس است و آن را اقدامی اشتباه می‌داند.

این شرکت اظهار داشت: «گنجاندن گروه علی‌بابا در فهرست شرکت‌های صنایع نظامی جمهوری خلق چین یک اشتباه است. هیچ مبنایی برای گنجاندن گروه علی‌بابا در این فهرست وجود ندارد.»

در این بیانیه خاطرنشان شده است که گروه علی‌بابا یک شرکت نظامی چینی نیست و در هیچ یک از استراتژی‌های ادغام مدنی-نظامی شرکت نداشته است.

علی بابا تاکید کرد: این شرکت تمام اقدامات قانونی ممکن را علیه هرگونه تلاشی برای تخریب وجهه خود انجام خواهد داد.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز سه‌شنبه اعلام کرد که پکن به شدت با فشارهای بی‌مورد ایالات متحده بر شرکت‌های چینی و قرار گرفتن آنها در فهرست‌های تبعیض‌آمیز مخالف است.

پیش از این، پنتاگون از قرار گرفتن بیش از ۱۸۰ شرکت در فهرست سازمان‌هایی که آمریکا آنها را مرتبط با مجتمع نظامی-صنعتی چین می‌داند، خبر داده بود. قرار است این فهرست پس از انتشار در روزنامه رسمی فدرال آمریکا در ۱۰ ژوئن، لازم‌الاجرا شود.

منبع: آرتی

برچسب ها: گروه علی بابا ، چین و آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
همشون تا قبل از این که مدارک لو بره ما نبودیم ما نیستیم میگن
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