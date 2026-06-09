فدراسیون والیبال از پوستر رسمی تیم ملی والیبال ایران رونمایی کرد و پس‌زمینه این اثر، سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران دیده می‌شود،سالنی که سال‌ها میزبان خاطرات والیبال ایران بوده.

باشگاه خبرنگاران جوان- در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، از پوستر رسمی و نمادین تیم ملی والیبال مردان ایران که با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین متد‌های طراحی و هوش مصنوعی تدوین شده است، رونمایی کرد. این اثر هنری که فراتر از یک قاب ورزشی است، روایتی از وحدت، ایستادگی، امید یک تیم به نمایندگی از یک ملت که با پرواز دوباره سیمرغ از میان خاکستر جنگ و از دل خاطره‌ها برمی‌خیزد و مسیر اوج را بازمی‌یابد را بازگو می‌کند.

در نمای نخستین پوستر، ملی‌پوشان ایران با ژست‌های حماسی و نگاهی نافذ که نشان از اراده‌ای پولادین برای نبرد در سطح اول جهانی دارد، رو به دوربین ایستاده‌اند؛ تصویری که نماد عینی خودباوری و قاطعیت نسل جوان و نوین والیبال ایران است.

در پس‌زمینه این اثر، سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران دیده می‌شود؛ سالنی که سال‌ها میزبان خاطرات فراموش‌نشدنی والیبال ایران و صحنه خلق بسیاری از افتخارات این رشته بود. سالنی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر مورد هجوم قرار گرفت، تخریب شد و برای همیشه به بخشی از حافظه و خاطرات جامعه والیبال ایران پیوست.

روایت پوستر تنها به یادآوری یک فقدان ختم نمی‌شود. در بالای تصویر، نمادی از سیمرغ به عنوان اسطوره خرد و بلندپروازی در فرهنگ ایرانی در حال اوج گرفتن دیده می‌شود؛ پرنده اسطوره‌ای فرهنگ ایران که همواره نشانه تولد دوباره، امید، قدرت و برخاستن از دل سختی‌ها بوده است.

مفهوم اصلی این اثر آن است که والیبال ایران، همانند سیمرغ، از دل روز‌های دشوار و تلخ، از میان خاطراتی که به یادگار مانده‌اند، از میان اندوه‌ها و خسارت‌هایی که بر ورزش کشور تحمیل شد و از میان روز‌هایی که پشت سر گذاشته شدند، عبور می‌کند. تیم ملی والیبال مردان ایران با تکیه برهمبستگی، انگیزه و غرور ملی، آماده است تا بار دیگر در یک میدان رقابت جهانی قد علم کند و پرچم ایران را در عرصه بین‌المللی به اهتزاز درآورد.

مفهوم استراتژیک این طراحی، بازگشت مقتدرانه تیم ملی والیبال به میادین بین‌المللی است؛ پیامی صریح به جهان که والیبال ایران، حتی پس از تحمل سخت‌ترین و ظالمانه‌ترین مصائب با تکیه بر همبستگی و وحدت، همچون سیمرغ از دل تاریخ و فرهنگ ایران کهن برمی خیزد تا در آوردگاه جهانی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ بار دیگر در قامت یک مدعی ظاهر شود و پرچم مقدس «ایران» را در بلندترین قله‌ها به اهتزاز درآود.

استفاده ازالگوریتم‌های نوین هوش مصنوعی در کنار ذوق هنری طراحان حاذق، منجر به خلق تصویری هایپررئالستیک و سینمایی شده است که نشان‌دهنده رویکرد مدرن دپارتمان ارتباطات در استفاده از فناوری‌های روز برای انتقال مفاهیم ارزشی و ملی است.

مردان بی ادعای والیبال ایران در روز‌های سخت و طاقت فرسای جنگ به دور از هر گونه هیاهو تمرینات خود را پیگیری کردند و فارغ از هر گونه انتظار و توقعی برای ایجاد یک لبخند، شادی دل ملت و مردمشان تمام وجود خود را صرف کردند.

برچسب ها: والیبال ، تیم ملی والیبال
خبرهای مرتبط
شروع تمرینات جدی والیبال ایران در برزیل
پولادگر: مسیر آماده‌سازی کاروان ایران برای ناگویا با قدرت ادامه دارد/ اسامی نهایی اعزامی‌ها تا ۱۵ تیر اعلام می‌شود
گوشی گران‌قیمت سرمربی تیم ملی به سرقت رفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گل گهر نماینده ایران در لیگ قهرمانان شد
برنامه کامل رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
ستاره‌های کلیدی آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC+ لینک رای گیری
تاریخچه دیدار تیم های والیبال ایران و برزیل/ کفه ترازو به سود میزبان
استقبال از داور سومالیایی که قربانی میزبان جام جهانی شد+ فیلم
بازگشت اولین بازیکن خارجی پرسپولیس به ایران
خبرنگاربرنامه صبح بخیر برزیل: از رفتار پلیس آمریکا زبانم بند آمد
استقلال در انتظار پاسخ ستاره‌ها؛ پیشنهاد تمدید روی میز بازیکنان
طرح تازه مدیران استقلال برای کنترل بازار نقل‌وانتقالات
پیاتزا: بازی فوق العاده مقابل برزیل خواهیم داشت
آخرین اخبار
با وجود مسیری سخت، هدف و باور ما رسیدن به جام جهانی است
جشنواره گل مس شهربابک در رشت
طارمی: سیاست‌ ویزایی آمریکا باعث تنش در جام جهانی است
سنسی به تاتنهام پیوست
تقوی: ما می‌توانیم/ برای مردم، دختران والیبالیست لامرد، و ایران می‌جنگیم
بررسی تیمی که این بار برای قهرمانی در جام جهانی فوتبال می‌آید + فیلم
اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک شد!
استقلال در انتظار پاسخ ستاره‌ها؛ پیشنهاد تمدید روی میز بازیکنان
استقلالی‌ها در پرداخت مطالبات بازیکنان به بن‌بست خوردند
بیانیه جمعی از جامعه ووشو ایران در حمایت از فدراسیون ووشو
تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را گرفت
بسکتبال با ویلچر بانوان راهی بازی‌های پاراآسیای ناگویا می‌شود
طرح تازه مدیران استقلال برای کنترل بازار نقل‌وانتقالات
پیاتزا: بازی فوق العاده مقابل برزیل خواهیم داشت
دنیامالی: افزایش جامعه ورزشکاران، کلید طلایی توسعه قهرمانی در ایران است
پوست‌اندازی فوتسال بانوان با جوان‌گرایی؛ میانگین سنی تیم ملی به ۲۵ سال رسید
استقبال از داور سومالیایی که قربانی میزبان جام جهانی شد+ فیلم
بازگشت اولین بازیکن خارجی پرسپولیس به ایران
ستاره‌های کلیدی آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC+ لینک رای گیری
MMA ایران در آستانه اولین حضور آسیایی؛ ۳ سهمیه در ناگویا ۲۰۲۶
برنامه کامل رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
گل گهر نماینده ایران در لیگ قهرمانان شد
طرح جنجالی نهاد «ورزشکار جهانی» برای تقسیم عادلانه درآمد‌های المپیک
خبرنگاربرنامه صبح بخیر برزیل: از رفتار پلیس آمریکا زبانم بند آمد
تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان موفق به کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان شد
صدیقی:وزیر ورزش از روند موفقیت‌های ووشو ابزار رضایت کرد
تاریخچه دیدار تیم های والیبال ایران و برزیل/ کفه ترازو به سود میزبان
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی پارادوومیدانی
اطلاعیه فدراسیون فوتبال ازبکستان در مورد بازیکن استقلال
ایران در نخستین آزمون لیگ ملت‌ها به مصاف برزیل می‌رود