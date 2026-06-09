باشگاه خبرنگاران جوان- در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، از پوستر رسمی و نمادین تیم ملی والیبال مردان ایران که با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین متد‌های طراحی و هوش مصنوعی تدوین شده است، رونمایی کرد. این اثر هنری که فراتر از یک قاب ورزشی است، روایتی از وحدت، ایستادگی، امید یک تیم به نمایندگی از یک ملت که با پرواز دوباره سیمرغ از میان خاکستر جنگ و از دل خاطره‌ها برمی‌خیزد و مسیر اوج را بازمی‌یابد را بازگو می‌کند.

در نمای نخستین پوستر، ملی‌پوشان ایران با ژست‌های حماسی و نگاهی نافذ که نشان از اراده‌ای پولادین برای نبرد در سطح اول جهانی دارد، رو به دوربین ایستاده‌اند؛ تصویری که نماد عینی خودباوری و قاطعیت نسل جوان و نوین والیبال ایران است.

در پس‌زمینه این اثر، سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران دیده می‌شود؛ سالنی که سال‌ها میزبان خاطرات فراموش‌نشدنی والیبال ایران و صحنه خلق بسیاری از افتخارات این رشته بود. سالنی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر مورد هجوم قرار گرفت، تخریب شد و برای همیشه به بخشی از حافظه و خاطرات جامعه والیبال ایران پیوست.

روایت پوستر تنها به یادآوری یک فقدان ختم نمی‌شود. در بالای تصویر، نمادی از سیمرغ به عنوان اسطوره خرد و بلندپروازی در فرهنگ ایرانی در حال اوج گرفتن دیده می‌شود؛ پرنده اسطوره‌ای فرهنگ ایران که همواره نشانه تولد دوباره، امید، قدرت و برخاستن از دل سختی‌ها بوده است.

مفهوم اصلی این اثر آن است که والیبال ایران، همانند سیمرغ، از دل روز‌های دشوار و تلخ، از میان خاطراتی که به یادگار مانده‌اند، از میان اندوه‌ها و خسارت‌هایی که بر ورزش کشور تحمیل شد و از میان روز‌هایی که پشت سر گذاشته شدند، عبور می‌کند. تیم ملی والیبال مردان ایران با تکیه برهمبستگی، انگیزه و غرور ملی، آماده است تا بار دیگر در یک میدان رقابت جهانی قد علم کند و پرچم ایران را در عرصه بین‌المللی به اهتزاز درآورد.

مفهوم استراتژیک این طراحی، بازگشت مقتدرانه تیم ملی والیبال به میادین بین‌المللی است؛ پیامی صریح به جهان که والیبال ایران، حتی پس از تحمل سخت‌ترین و ظالمانه‌ترین مصائب با تکیه بر همبستگی و وحدت، همچون سیمرغ از دل تاریخ و فرهنگ ایران کهن برمی خیزد تا در آوردگاه جهانی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ بار دیگر در قامت یک مدعی ظاهر شود و پرچم مقدس «ایران» را در بلندترین قله‌ها به اهتزاز درآود.

استفاده ازالگوریتم‌های نوین هوش مصنوعی در کنار ذوق هنری طراحان حاذق، منجر به خلق تصویری هایپررئالستیک و سینمایی شده است که نشان‌دهنده رویکرد مدرن دپارتمان ارتباطات در استفاده از فناوری‌های روز برای انتقال مفاهیم ارزشی و ملی است.

مردان بی ادعای والیبال ایران در روز‌های سخت و طاقت فرسای جنگ به دور از هر گونه هیاهو تمرینات خود را پیگیری کردند و فارغ از هر گونه انتظار و توقعی برای ایجاد یک لبخند، شادی دل ملت و مردمشان تمام وجود خود را صرف کردند.