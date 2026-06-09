یک پزشک متخصص قلب و عروق خطرات اختلالات ریتم قلب را توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر یوگنی کوکین، متخصص قلب و عروق، اظهار داشت که تعداد کمی از مردم متوجه می‌شوند که اختلالات ریتم قلب می‌تواند تهدیدی مستقیم برای زندگی باشد.

این پزشک توضیح داد که بسیاری از افراد مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی نگران نیستند و اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند، زیرا جدی بودن این بیماری را درک نمی‌کنند.

او خاطرنشان کرد که تنها تعداد کمی از بیماران متوجه می‌شوند که اختلالات ریتم قلب به دلیل تأثیر قابل توجه آنها بر قلب و مغز، تقریباً با چهار مورد از هر ده مورد مرگ ناشی از سکته مغزی و حدود سه مورد از هر ده مورد سکته قلبی مرتبط است.

کوکین افزود که اختلالات ریتم قلب سالانه باعث بیش از ۳۰۰۰۰۰ مرگ در روسیه می‌شود و خاطرنشان کرد که حدود یک سوم از این موارد در بین افراد ۳۰ تا ۶۴ ساله رخ می‌دهد.

در همین زمینه، دکتر والنتینا گاوریلیاک، متخصص قلب، در مورد خطرات دمای بالا بر سلامت قلب هشدار داد و توصیه کرد که از فعالیت‌های خارج از منزل در ساعات اوج مصرف بین ظهر تا ۴ بعد از ظهر خودداری شود و قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید در این مدت به بیش از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه محدود نشود.

منبع: lenta.ru