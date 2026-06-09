باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - X-۵۹، یک هواپیمای آزمایشی بی‌صدا، برای اولین بار در تاریخ هوانوردی آمریکا دیوار صوتی را شکست، دستاوردی قابل توجه که امروز توسط ناسا اعلام شد.

خلبان آزمایشی، جیم کلئو-لیز، این پرواز تاریخی را در روز جمعه، ۵ ژوئن، به پایان رساند. او در پایگاه نیروی هوایی ادواردز در کالیفرنیا برخاست و فرود آمد و به حداکثر سرعت تقریباً ۱.۱ ماخ (حدود ۱۳۰۰ کیلومتر در ساعت) رسید. پرواز X-۵۹ ساعت ۱۱:۰۸ صبح به وقت محلی آغاز شد و ۸۱ دقیقه به طول انجامید.

جرد ایزاکمن، مدیر ناسا، اظهار داشت: "X-۵۹ در حال آماده شدن برای اولین پرواز رسمی و تقریباً بی‌صدای مافوق صوت خود است. از زمان اولین پرواز آن در ۲۸ اکتبر، تیم با تکمیل ۱۶ پرواز آزمایشی در ۹۰ روز گذشته، شاهکاری خارق‌العاده را به انجام رسانده است. ما وارد یک دوره آزمایشی پایدار شده‌ایم. در روز‌های آینده، قصد داریم گام بعدی را برداریم و به سرعت ۱.۴ ماخ برسیم. "

این هواپیما برای پرواز با سرعت‌های مافوق صوت طراحی شده بود و صدای انفجار صوتی را به جای صدای انفجار صوتی معمول، به صدای انفجار صوتی ملایم کاهش می‌داد. در طول این پرواز، یک جت جنگنده F-۱۵ آن را اسکورت می‌کرد که سطح بالای صدای آن به پوشاندن صدای متوسط ​​X-۵۹ کمک می‌کرد.

آزمایش مهم‌تری برای روز‌های آینده برنامه‌ریزی شده است که در آن هواپیما برای اولین بار با سرعت ۱.۴ ماخ (بیش از ۱۴۸۵ کیلومتر در ساعت) و در ارتفاع تقریبی ۱۶۸۰۰ متر پرواز خواهد کرد.

این سرعت و ارتفاع برای عملکرد X-۵۹ بسیار مهم است، که در نهایت پرواز‌هایی را بر فراز چندین شهر آمریکا انجام خواهد داد. ناسا قادر خواهد بود داده‌هایی در مورد چگونگی درک مردم از صدای انفجار صوتی ملایم جمع‌آوری کند و این داده‌ها توسط نهاد‌های نظارتی در ایالات متحده و سایر کشور‌ها برای کمک به ایجاد استاندارد‌های جدید صدا و ایجاد محیطی مناسب برای پرواز‌های تجاری مافوق صوت بر فراز زمین استفاده خواهد شد.

هواپیمای X-۵۹ یکی از اجزای کلیدی برنامه QueSST (حمل و نقل مافوق صوت بی‌صدا) است که هدف آن بازگرداندن پرواز‌های مافوق صوت به استفاده غیرنظامی به شیوه‌ای بی‌صداتر و کارآمدتر است.

منبع: روسیا الیوم