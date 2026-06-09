باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - برنی سندرز، سناتور آمریکایی اعلام کرد که با بندی در قانون مجوز دفاع ملی که صنایع دفاعی آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل را ادغام می‌کند، مخالفت خواهد کرد و آنچه در غزه اتفاق افتاده را نسل‌کشی توصیف کرد.

سندرز طی سخنرانی در باشگاه ملی مطبوعات در واشنگتن دی سی گفت: «آمریکا نباید ارتش اسرائیل را تامین مالی کند.» او افزود که با بخش ۲۲۴ لایحه دفاعی سالانه که خواستار انتصاب یک «نماینده اجرایی» برای هماهنگی همکاری‌های دفاعی بین دو طرف است، مخالفت خواهد کرد.

پیش از آنکه او بتواند به جنگ رژیم تروریستس اسرائیل علیه غزه بپردازد، دو معترض حامی فلسطین سخنان او را قطع کردند و یکی از آنها فریاد زد: «این فقط دولت نتانیاهو نیست، بلکه کل اسرائیل است که به نسل‌کشی و آپارتاید ادامه می‌دهد.»

سندرز در پاسخ گفت: «امیدوارم اکثر افراد حاضر در این اتاق بدانند که من رهبری تلاش‌ها برای پایان دادن به کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل را بر عهده داشتم.»

او سپس افزود: «من معتقدم آنچه در غزه اتفاق افتاد در واقع، این را با اکراه می‌گویم، نسل‌کشی است. رنج مردم فلسطین امروز نیز ادامه دارد.»

این سناتور آمریکایی ادامه داد و گفت: «مشکل فقط دولت راست افراطی و نژادپرست اسرائیل نیست، بلکه سیاست ما در قبال خاورمیانه نیاز به تغییرات اساسی دارد.»

منبع: آر تی