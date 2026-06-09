باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سید سجاد حسینی دبیر هجدهمین حشنواره هنر‌های تجسمی فجر گلستان گفت:هجدهمین جشنواره هنر‌های تجسمی فجر در بخش «حجم و مسکات» (مجسمه‌های سخت و نرم) با تمرکز بر موضوع «آب در باور اقوام گلستان»، امروز در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

او ادامه داد:در این دوره از جشنواره، هنرمندان تجسمی با الهام از پیوند عمیق میان انسان و طبیعت، به بازنمایی اهمیت حیاتی بارش باران و جایگاه مقدس آب در فرهنگ و باور‌های اقوام منطقه گلستان پرداخته‌اند.

حسینی افزود:‌۵۸ گروه با ارسال آثار برای شرکت در جشنواره اقدام کردند که بعد از بررسی‌های کارشناسی ۲۷ اثر برای حضور در جشنواره پذیرفته شد.

او گفت:نمایشگاه امسال شاهد تنوع چشمگیری در متریال و تکنیک‌های ساخت است؛ از جمله خلق عروسک‌هایی خلاقانه با استفاده از قاشق‌های چوبی، نمایش تجمعی از پرندگان در کنار هم که نشان‌دهنده همبستگی در برابر عناصر طبیعت است، و مجسمه قورباغه‌ای که بر روی شاخه‌ی درخت، آواز امید و بارش باران را سر می‌دهد.

حسینی تصریح کرد:این آثار در بخش حجم و مسکات، تلاش کرده‌اند تا با ترکیب متریال‌های مختلف، میان دنیای مادی (سخت) و دنیای احساسی و نمادین (نرم)، پلی میان سنت‌های کهن و هنر معاصر ایجاد کنند.