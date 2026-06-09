بقائی در واکنش به اتهام‌زنی تکراری نخست‌وزیر آلبانی، خطاب به وی گفت: آرام باشید. اگر می‌خواهید حاکمیت ملی خود را بفروشید، به خودتان مربوط است، نیازی نیست به ما توضیح بدهید.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهام‌زنی تکراری نخست‌وزیر آلبانی علیه ایران در فضای مجازی، در شبکه ایکس نوشت:

آرام باشید، آقای نخست‌وزیر!

این شما بودید که شروع کردید؛ پس پیامدهایش را هم پذیرا باشید.

وی در ادامه آورده است: بهتر است برای درک و شعور مردم خود، به‌عنوان یک ملت بافرهنگ و دارای تاریخ غنی، احترام قائل باشید. آنها آنقدر زیرک و فهیم هستند که راست را از ناراست تشخیص دهند. اگر می‌خواهید حاکمیت ملی خود را بفروشید، به خودتان مربوط است. نیازی نیست به ما توضیح بدهید. اما وقتی با اعتراض و خشم افکار عمومی خودتان مواجه می‌شوید، از دیگران برای فرار از پاسخگویی خرج نکنید. به جای نوشتن یک جزوه طولانی مملو از اتهام‌های تکراری و بی‌اساس علیه ایران، لحظه‌ای درنگ کنید و به شعار‌هایی که مردم خودتان در خیابان می‌دهند، توجه کنید:

«با فساد مخالفیم»
«خواستار عدالتیم»
«راما برو»

نخست‌وزیر آلبانی ایران را به نقش داشتن در اعتراضات مردمی اخیر در کشورش متهم کرده بود. بقائی پیش از این نیز گفته است که این ادعا‌ها علیه ایران یک الگوی کلیشه‌ای است که هر هیات حاکمه‌ای که به نوعی می‌خواهد خود را به رژیم صهیونیستی نزدیک کند، برای خوشایند آنها اتهامی را علیه ایران مطرح می‌کند.

وی تأکید کرد: ما پیش از این نیز شاهد چنین مواردی بوده‌ایم. در دو دهه اخیر، اینکه اجازه دادند یک گروه تروریستی در آنجا اسکان پیدا کند و ما اطلاع داریم که مردم آلبانی از ابتدا با این وضعیت به شدت مخالف بوده‌اند، نشان می‌دهد که مقامات آلبانی به جای پاسخگویی به مطالبات مشروع و منطقی مردم این کشور، ترجیح داده‌اند با یک اتهام بسیار خنده‌دار علیه ایران، سعی کنند موضوع را به نوعی مختومه کنند.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، آلبانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
چه مساله مهمی خخخخ
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
شما هم همچنین..!! فیلترینگ را بر چینید تا دیگه نیازی به وی‌پی‌ان نداشته باشیم و پیرو همین رخداد ضریب امنیتی کاربران ایرانی رایانه سپهر (فضای مجازی) بالاتر رود
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
منافقین هم در آلبانی هستند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
همین جمله رو به خودت و عراقچی و پزشکیان و اون مهاجرانی بگو...شما که با این مذاکره پدر ملت رو درآوردید...
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
در همه دولت ها حتی در دولت شهید رئیسی مذاکره بوده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
آلبانی اگرفکرکرده کشور گل بلبلی داره یه رفراندوم برگزارکنه ببینه چه خبره توکشورش.چندتاازاین پیرسگ های منافقین رو انداخته داخل 2تاسوله هرغلطی میکنند.
۱۳
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
احسنت به این سخنان چون در / کم هم باشد جهان شود از آن پر / تو کز محنت آلبانی بی غمی / نشاید که نامت نهند ایرانی
۱۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تو خوبی
۳۰
۳۵
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Iran (Islamic Republic of)
عاشق رهبر
۱۷:۰۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
نه سس خرسی خوبه پهلوی پرست بی وطن زنده باد جمهوری اسلامی ایران و رهبری🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
Iran (Islamic Republic of)
🇮🇷
۱۷:۰۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
نه خاندان دزد پهلوی خوبن🇮🇷
Iran (Islamic Republic of)
پسر ایران
۱۷:۱۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
پ ن پ اون شازده ی پهلوی بی غیرتتون خوبه🇮🇷
Iran (Islamic Republic of)
P
۱۷:۱۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
هر چی باشن مثل پهلوی ها وطن فروش نیستن ایستادن جنگیدن شهید شدن ولی پهلوی ها دو دستی خاک کشور رو به این و اون هدیه میدادن از بحرین بگیر تا........
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
طرفدارای پهلوی وطن فروش در به در خوبند-فقط کافیه مقایسه کنید لحن صحبت کردن آقای سخن گوی مارو با اون مثلا رییس جمهور امریکا،ازتمدن ایرانی ها لذت ببرید وبیاموزید
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