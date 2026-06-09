کشف انبار لوازم یدکی احتکار شده در رشت و همچنین دستگيري عامل اخلال در نظم عمومی و ایجاد مزاحمت در شهرستان تالش از مهمترین خبرهای امروز پلیس گیلان است.‌

باشگاه خبرنگاران جوان _ در این بسته خبری اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد:

کشف انبار لوازم یدکی احتکار شده در رشت

۱۹۰۰۰ قلم لوازم یدکی احتکار شده در انباری در سطح شهر رشت کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ ماموران پلیس امنیت اقتصادی برابر گزارش دریافتی مبنی بر احتکار لوازم یدکی در انباری در سطح شهر رشت موضوع را در دستور کار خود قرار داده و بلافاصله تیمی از ماموران در آدرس اعلامی حاضر که در بازرسی از انبار مذکور ۱۹۰۰۰ قلم لوازم یدکی کشف و ضمن تشکیل پرونده متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۷ میلیاردو پانصد میلیون تومان برآورد نموده اند.

سارق سیم برق با ۵ فقره سرقت در شهرستان صومعه سرا دستگیر ‌شد.

کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان صومعه سرا در پی وقوع سرقت سيم برق و پس از بررسي سرنخ ها موفق به شناسايي سارق حرفه ای شده و با بکارگيري شگردهاي پليسي، پس از هماهنگي قضائي در عمليات غافلگيرانه سارق را دستگير کردند.

سارق ۴۳ ساله در تحقيقات صورت گرفته به ۶ فقره سرقت سيم برق اعتراف کرده و با تشکيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شد.



دستگيري عامل اخلال در نظم عمومی و ایجاد مزاحمت در شهرستان تالش

ماموران پلیس اطلاعات شهرستان تالش عامل اخلال در نظم عمومی و ایجاد مزاحمت در کمتر از ۲۴ ساعت در این شهرستان دستگیر کردند.

ماموران پلیس اطلاعات شهرستان تالش با انجام اقدامات اطلاعاتي و عملياتي دقيق، عامل اخلال در نظم عمومی که منجر به ایجاد مزاحمت و وحشت در بین عموم شده بود، را شناسايي و در يک عمليات غافلگيرانه دستگير کردند.

در این خصوص متهم ۴۰ ساله، پس از تشکيل پرونده براي انجام اقدامات قانوني به مرجع قضائی معرفي شدند.



دستگیری ۴ سارق سابقه دار اماکن خصوصی در شهرستان بندر انزلی

سارقان اماکن خصوصی با ۷ فقره سرقت در شهرستان بندر انزلی دستگیر شدند.

ماموران انتظامی شهرستان بندر انزلی در پی وقوع چندین فقره سرقت و پس از بررسي سرنخ ها موفق به شناسايي سارقان سابقه دار شده و با بکارگيري شگردهاي پليسي، پس از هماهنگي قضائي در عمليات غافلگيرانه ۴ سارق را در این خصوص دستگير کردند.

برپایه این گزارش، متهمان۴۴،۴۷،۳۹،۲۸ ساله در تحقيقات صورت گرفته به ۷فقره سرقت اماکن خصوصی،منزل، دوچرخه اعتراف کرده و با تشکيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شدند.

منبع : اطلاع رسانی پلیس گیلان‌