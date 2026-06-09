باشگاه خبرنگاران جوان - انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد، آئین پایانی دومین پویش ملی «وطن به روایت من» شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در سالن زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

در بخش فیلم دومین پویش ملی «وطن به روایت من» هیئت انتخاب و داوری متشکل از همایون اسعدیان، میترا مهتریان و هادی آفریده، پس از بررسی ۱۶۶ اثر رسیده به دبیرخانه پویش، ۱۴ اثر را متشکل از ۴ فیلم کوتاه داستانی، ۶ مستند کوتاه و ۴ فیلم کوتاه تجربی برای نمایش در ستون ویژه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران انتخاب کردند.

همچنین حافظ احمدی، ساتیار امامی و رضا معطریان نیز در بخش عکسِ دومین پویش ملی «وطن به روایت من» پس از ارزیابی آثار رسیده به دبیرخانه پویش، ۴۲ عکس از ۲۶ عکاسِ را برای حضور در نمایشگاه عکس دومین پویش ملی «وطن به روایت من» معرفی کردند.

بر این اساس نمایشگاهی از عکس‌های منتخب این پویش با موضوع جنگ تحمیلی سوم، به مدت یک هفته در محوطه داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در معرض دید عموم علاقه مندان گذاشته می‌شود.