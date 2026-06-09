آئین پایانی دومین پویش ملی فیلم و عکس «وطن به روایت من» شنبه ۲۳ خرداد در سالن زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد، آئین پایانی دومین پویش ملی «وطن به روایت من» شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در سالن زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

در بخش فیلم دومین پویش ملی «وطن به روایت من» هیئت انتخاب و داوری متشکل از همایون اسعدیان، میترا مهتریان و هادی آفریده، پس از بررسی ۱۶۶ اثر رسیده به دبیرخانه پویش، ۱۴ اثر را متشکل از ۴ فیلم کوتاه داستانی، ۶ مستند کوتاه و ۴ فیلم کوتاه تجربی برای نمایش در ستون ویژه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران انتخاب کردند.

همچنین حافظ احمدی، ساتیار امامی و رضا معطریان نیز در بخش عکسِ دومین پویش ملی «وطن به روایت من» پس از ارزیابی آثار رسیده به دبیرخانه پویش، ۴۲ عکس از ۲۶ عکاسِ را برای حضور در نمایشگاه عکس دومین پویش ملی «وطن به روایت من» معرفی کردند.

بر این اساس نمایشگاهی از عکس‌های منتخب این پویش با موضوع جنگ تحمیلی سوم، به مدت یک هفته در محوطه داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در معرض دید عموم علاقه مندان گذاشته می‌شود.

برچسب ها: انجمن سینمای جوانان ایران ، پویش ملی
خبرهای مرتبط
سه فیلم کوتاه در سینماها اکران می‌شوند
آغاز پویش ملی «ایران جوانه می‌زند» در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
آثار راه‌یافته بخش فیلم «وطن به روایت من» معرفی شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فیلم‌های سینمایی این هفته رنگ‌وبوی جام جهانی گرفت
«خانه خلوت» با بازی استاد عزت‌الله انتظامی در قاب نمایش
صنایع‌دستی و فرش ایران «زبان هویت ایرانی» هستند
آخرین اخبار
صنایع‌دستی و فرش ایران «زبان هویت ایرانی» هستند
فیلم‌های سینمایی این هفته رنگ‌وبوی جام جهانی گرفت
«خانه خلوت» با بازی استاد عزت‌الله انتظامی در قاب نمایش
پرداخت ۲.۳ همت تسهیلات به ۱۸ هزار هنرمند در آستانه روز جهانی صنایع دستی
پیش‌بینی مسائل ایمنی و امنیتی برای اسکان مردم در زائرسرا‌ها در شرایط اضطراری + فیلم
رفتار‌های بزدلانه خبرنگاران رسانه‌های معاند ناشی از بی اعتنایی به رسالت خبرنگاری است + فیلم
برگزیدگان نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» معرفی شدند