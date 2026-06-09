باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند- اتحادیه اروپا در تازهترین اقدام خود، بسته تحریمی جدیدی را علیه روسیه به تصویب رساند. این بسته شامل تحریم کشتیهای بیشتری از «ناوگان سایه» روسیه و همچنین کشتیهایی است که به این ناوگان کمک میکنند.
اتحادیه اروپا ممنوعیت تراکنشهای مالی خود را به ۳۱ بانک دیگر روسی و همچنین ۲۰ بانک، شرکت رمزارز، پلتفرم و تاجر نفت در کشورهای ثالث تعمیم داده است.
این نهاد برای اولین بار ممنوعیت کامل خدمات داراییهای رمزنگاری شده در کشورهای ثالث را پیشنهاد کرده است تا بازدارندگی قوی برای کشورهایی که میزبان پلتفرمهای کمککننده به روسیه در دور زدن تحریمها هستند، ایجاد کند. این تحریمها همچنین صادرات اقلام و فناوریهای مورد استفاده ارتش روسیه و همچنین واردات محصولات ماهی از روسیه و بلاروس را محدود خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری فرانسه