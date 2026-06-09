سحرگاه نوزدهم خردادماه و در لحظاتی که همه مقدمات اجرای حکم قصاص فراهم شده بود، زندانی «م.ن» که به مدت ۱۲ سال در زندان تحمل کیفر می‌کرد، با گذشت کریمانه اولیای دم از مجازات قصاص رهایی پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -   این اقدام خداپسندانه با پیگیری‌های مستمر قاضی ناظر بر زندان، معاون زندان مرکزی کرمان و اعضای کارگروه صلح و سازش انجام شد و سرانجام در ساعت ۵:۰۰ صبح، در حالی که تنها دقایقی تا اجرای حکم باقی مانده بود، خانواده مقتول با تأسی از آموزه‌های دینی و انسانی، از حق قانونی خود گذشت کرده و زمینه بازگشت این زندانی به زندگی را فراهم کردند.

روح‌الله زارع قاضی ناظر بر زندان در این خصوص اظهار کرد: «فرهنگ صلح، گذشت و بخشش از ارزشمندترین آموزه‌های دین مبین اسلام است و هرگاه این فرهنگ در جامعه نهادینه شود، علاوه بر احیای یک زندگی، امید و آرامش نیز به خانواده‌ها بازمی‌گردد. این گذشت بزرگ جلوه‌ای از رأفت اسلامی و بزرگواری خانواده مقتول است که شایسته قدردانی و احترام فراوان است.»

حمید خالقی معاون زندان مرکزی کرمان نیز ضمن قدردانی از اولیای دم گفت: «یکی از مهم‌ترین رسالت‌های مجموعه زندان‌ها، توسعه فرهنگ صلح و سازش و فراهم کردن زمینه بازگشت افراد به جامعه است. امروز شاهد بودیم که گذشت و بزرگواری یک خانواده، نه تنها جان یک انسان را نجات داد بلکه پیام ارزشمند انسانیت، ایثار و بخشش را در جامعه طنین‌انداز کرد.»

منبع:روابط عمومی اداره کل زندان‌های کرمان

برچسب ها: حکم قصاص ، چوبه دار
خبرهای مرتبط
رهایی خواننده معروف مازندرانی از پای چوبه دار/ قصاص به تعویق افتاد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عنبرآباد خبرداد؛
نجات قاتل از بالای چوبه‌ دار
اجرای حکم قصاص قاتل با چوبه دار در زندان شهرکرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دین و سیاست مکمل یکدیگرند/ ضرورت آرایش جنگی در برابر توطئه‌های دشمن
آخرین اخبار
دین و سیاست مکمل یکدیگرند/ ضرورت آرایش جنگی در برابر توطئه‌های دشمن