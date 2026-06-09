باشگاه خبرنگاران جوان - این اقدام خداپسندانه با پیگیری‌های مستمر قاضی ناظر بر زندان، معاون زندان مرکزی کرمان و اعضای کارگروه صلح و سازش انجام شد و سرانجام در ساعت ۵:۰۰ صبح، در حالی که تنها دقایقی تا اجرای حکم باقی مانده بود، خانواده مقتول با تأسی از آموزه‌های دینی و انسانی، از حق قانونی خود گذشت کرده و زمینه بازگشت این زندانی به زندگی را فراهم کردند.

روح‌الله زارع قاضی ناظر بر زندان در این خصوص اظهار کرد: «فرهنگ صلح، گذشت و بخشش از ارزشمندترین آموزه‌های دین مبین اسلام است و هرگاه این فرهنگ در جامعه نهادینه شود، علاوه بر احیای یک زندگی، امید و آرامش نیز به خانواده‌ها بازمی‌گردد. این گذشت بزرگ جلوه‌ای از رأفت اسلامی و بزرگواری خانواده مقتول است که شایسته قدردانی و احترام فراوان است.»

حمید خالقی معاون زندان مرکزی کرمان نیز ضمن قدردانی از اولیای دم گفت: «یکی از مهم‌ترین رسالت‌های مجموعه زندان‌ها، توسعه فرهنگ صلح و سازش و فراهم کردن زمینه بازگشت افراد به جامعه است. امروز شاهد بودیم که گذشت و بزرگواری یک خانواده، نه تنها جان یک انسان را نجات داد بلکه پیام ارزشمند انسانیت، ایثار و بخشش را در جامعه طنین‌انداز کرد.»

منبع:روابط عمومی اداره کل زندان‌های کرمان